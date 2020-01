India vs Sri Lanka 1st T20I: भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैच की सीरीज का पहला टी20 मौसम की भेंट चढ़ गया। बारिश के बाद पिच नहीं सूख पाने के कारण बिना एक भी गेंद फेंके मुकाबले को बेनतीजा घोषित करना पड़ा। इस मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीता था। उन्होंने गेंदबाजी चुनी थी, लेकिन मैच शुरू होने से पहले ही बारिश आ गई।

बारिश बंद होने के बाद भी मैच शुरू नहीं हो पाया। इस कारण दोनों ही टीमों के खिलाड़ी निराश दिखे। हालांकि, मैदान पर मौजूद हजारों फैंस ने उनका उत्साह बढ़ाया। बारिश के दौरान ही स्टेडियम में बैठे 30 हजार से ज्यादा दर्शकों ने खड़े होकर एक सुर में ‘वंदे मातरम’ गाना शुरू कर दिया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने फैंस का इस तरह वंदे मातरम गाने वाला वीडियो (VIDEO) अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया है। उसने वीडियो का कैप्शन दिया है, ‘गुवाहाटी, तुम खूबसूरत हो।’

गुवाहाटी के दर्शकों की हौसलाअफजाई से सिर्फ बीसीसीआई (BCCI) ही नहीं प्रभावित हुआ है, बल्कि श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर रसेल अर्नाल्ड के दिल को भी यह दृश्य छू गया है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर फैंस का वंदे मातरम गाता हुआ वीडियो पोस्ट किया है। उन्होंने अपनी पोस्ट के कैप्शन में लिखा, ‘भले ही क्रिकेट नहीं हो रहा है… यहां गुवाहाटी में गजब का माहौल है।’ बता दें कि अर्नाल्ड इस मैच की कमेंट्री के लिए भारत आए हुए हैं।

Even though there is no cricket on .. the atmosphere is simply electric here in Guwahati #indvsl pic.twitter.com/IUZLQsQIEU

— Russel Arnold (@RusselArnold69) January 5, 2020