IND vs SL: उम्मीद है बचपन में तुमने मुझे बैटिंग करते हुए नहीं देखा, Video में देखें सूर्यकुमार यादव और राहुल द्रविड़ के बीच हुई बातचीत

Watch video Of Talk Between Suryakumar Yadav and Rahul Dravid: मैच के बाद सूर्यकुमार ने खेल के प्रति अपने दृष्टिकोण के बारे में भी बताया। एक बड़ा खुलासा करते हुए अनुभवी बल्लेबाज ने कहा कि खेल के दौरान ऐसी परिस्थितियों से बेहतर तरीके से निपटने के लिए मैच की तैयारी के दौरान भी वह खुद को दबाव में रखते हैं।

India vs Sri Lanka: श्रीलंका के खिलाफ राजकोट में तीसरे टी20 मैच के बाद सूर्यकुमार यादव और राहुल द्रविड़ के बीच खुलकर बातचीत हुई। (सोर्स- ट्विटर/@BCCI)

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram