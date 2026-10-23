भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ओपनर वसीम जाफर का मानना ​​है कि राष्ट्रीय चयनकर्ता क्रिकेट से इतर कारणों से सरफराज खान को नजरअंदाज कर रहे हैं। जाफर ने कहा कि घरेलू क्रिकेट में लगातार ढेर सारे रन बनाने के बावजूद सरफराज खान भारतीय टेस्ट टीम में अपनी जगह पक्की नहीं कर पाए हैं।

सरफराज खान ने आखिरी बार अक्टूबर 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में भारत के लिए खेला था जिसमें उन्होंने पहले मैच में 150 रन बनाए थे। बाद में अगस्त में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए उन्हें चोटिल साई सुदर्शन की जगह टीम में शामिल किया गया था लेकिन वे किसी भी मैच में नहीं खेले थे।

सरफराज को चुनना ही नहीं चाहते चयनकर्ता

अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए वसीम जाफर ने सवाल उठाया कि चयनकर्ता सरफराज खान को लगातार नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं। जाफर का मानना ​​है कि घरेलू क्रिकेट में उनके प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और अधिक मौके मिलने चाहिए थे। जाफर ने कहा कि मुझे लगता है कि जरूर कुछ तो बात है। मुझे ऐसा लगता है कि वे उन्हें चुनना ही नहीं चाहते। वरना प्रदर्शन तो सबके सामने है ही। इतने छोटे से करियर में उनके नाम 18 फर्स्ट-क्लास शतक हैं।

उन्होंने आगे कहा कि मुझे कारण नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि यह प्रदर्शन या क्रिकेट से जुड़ी वजहों से बाहर की बात है। मुझे बस यही लगता है कि वे सरफराज खान को चुनना ही नहीं चाहते चाहे वह कितने भी रन क्यों न बना लें। सरफराज खान ने भारत के लिए खेलते हुए 11 टेस्ट पारियों में 37.10 की औसत से 371 रन बनाए हैं। घरेलू क्रिकेट में अपने प्रदर्शन और फिटनेस सुधारने की कोशिशों के बावजूद उन्हें दोबारा मौका पाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा है।

चंडीगढ़ के खिलाफ मुंबई के सीजन के पहले मैच में सरफराज खान केवल 1 रन ही बना पाए थे, लेकिन रणजी ट्रॉफी 2026-27 के दूसरे राउंड में उन्होंने हिमाचल प्रदेश के खिलाफ शानदार शतक जड़कर जोरदार वापसी की। नंबर 5 पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 228 गेंदों में 19 चौकों की मदद से 154 रन बनाए।

उनकी इस पारी और आकाश आनंद के 117 रनों की बदौलत मुंबई ने 528/8 के स्कोर पर अपनी पारी घोषित की और मैच पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए जीत हासिल की थी। सरफराज ने अपना 18वां फर्स्ट-क्लास शतक लगाया जिससे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनकी वापसी की दावेदारी और मजबूत हो गई। उन्होंने 65 फर्स्ट-क्लास मैचों में 64.02 की औसत से 5,314 रन बनाए हैं जिसमें उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 301 रन है।

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अभिषेक शर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मुकाबले में दूसरी पारी की छठी गेंद पर पहली बार क्रीज पर आए। ये उनकी इस पारी की पहली ही गेंद थी और उन्होंने मैच हेनरी की गेंद पर शानदार छक्का लगा दिया यानी उन्होंने अपनी पारी की पहली ही गेंद पर छक्का इस मैच में लगाया और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)