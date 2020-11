ऑस्ट्रेलिया की टी20 लीग बिग बैश ने नए सीजन के लिए नियमों में कई बदलाव किए हैं। बिग बैश का 10वां सीजन 10 दिसंबर से शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट में इस बार पावर सर्ज, X-Factor प्लेयर और बैश बूस्ट नाम के तीन नए नियम जोड़े गए हैं। इन नए नियमों को क्रिकेट फैंस काफी उलझाऊ और बेकार कहा जा रहा है। न्यूजीलैंड के जेम्स नीशम के बाद अब भारत के पूर्व ओपनर वसीम जाफर ने इसका मजाक उड़ाया है।

जाफर ने बिग बैश के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए अनुराग कश्यप की मशहूर फिल्म ‘गैंग्स ऑफ वासेपुर’ का meme शेयर किया। इसमें अभिनेता मनोज बाजपेयी नजर आ रहे हैं। मनोज के करियर की ये बेस्ट फिल्मों में शामिल है। इस फिल्म के दर्जनों डायलॉग meme के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जाफर ने जो शेयर किया है उस पर लिखा है- ये क्या बावासीर बना दिए हो। यह गैंग्स ऑफ वासेपुर का एक लोकप्रिय डायलॉग है।

जाफर फिलहाल किंग्स इलेवन पंजाब के बल्लेबाजी कोच हैं। उनकी टीम का प्रदर्शन इस सीजन में शानदार रहा है। हालांकि, पंजाब की टीम प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई, लेकिन उसके प्रदर्शन की तारीफ हुई। दूसरी ओर, बिग बैश के नए नियमों की बात करें तो पावर सर्ज नियम के तहत पावर प्ले को दो हिस्सों में बांटा गया। मौजूदा समय में टी20 क्रिकेट में शुरुआती 6 ओवर पावरप्ले का होता है। बिग बैश में ऐसा नहीं होगा। अब शुरुआती 4 ओवर पावरप्ले होगा। उसके बाद बाकी के बचे दो ओवर के पावरप्ले का इस्तेमाल बल्लेबाजी करने वाली टीम 10वें ओवर के समाप्त हो जाने के बाद कभी भी कर सकती है।

X-Factor Player नियम में दोनों टीमों को अब 11 की जगह 13 खिलाड़ियों की सूची तैयार करनी होगी। 11 के अलावा दो अन्य खिलाड़ी 12वें और 13वें प्लेयर के तौर पर होंगे। मैच की पहली पारी में 10 ओवर हो जाने के बाद टीम मैनेजमेंट खिलाड़ियों को बदल सकता है। 12वें या 13वें खिलाड़ी को मैच में एंट्री मिल सकती है। दोनों में से कोई एक ही टीम में आ पाएगा। कप्तानों को यह ध्यान रखना होगा कि वही खिलाड़ी मैच से बाहर हो सकता है जिसने बल्लेबाजी नहीं की हो और एक ओवर से ज्यादा नहीं फेंका हो।

How much “X-factor” could a player possibly have if he’s not good enough to make your starting 11? https://t.co/yNabaCuu6e

— Jimmy Neesham (@JimmyNeesh) November 16, 2020