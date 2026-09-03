भारत के पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर ने भारतीय टीम के विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन को लेकर बड़ा बयान दिया है। वसीम जाफर का ये बयान भारत-अफगानिस्तान के बीच होने वाले तीन मैचों की टी20 सीरीज से ठीक पहले आया है जिसका हिस्सा संजू सैमसन भी हैं। वसीम जाफर का मानना है कि संजू सैमसन इस तरह से बल्लेबाज हैं जो किसी भी दूसरी इंटरनेशनल टीम में जगह पा सकते हैं।

संजू कई दूसरी इंटरनेशनल टीम में बना सकते हैं जगह

वसीम जाफर ने अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि संजू सैमसन कई दूसरी इंटरनेशनल टीमों में आसानी से जगह बना सकते हैं, लेकिन भारतीय टीम में बहुत ज्यादा प्रतिद्वंदिता होने की वजह से उन्हें बाहर बैठना पड़ता है और इसका उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। हालांकि अब उन्हें फिर से भारतीय टी20 टीम में चुना गया है और मुझे उम्मीद है कि वो लगातार रन बनाएंगे। मैं संजू से यह भी कहूंगा कि वो अब कोई ऐसा मौका सेलेक्टर्स को ना दें जिससे कि उन्हें टीम से बाहर किया जाए।

वसीम जाफर ने आगे कहा कि आप चाहते हैं कि आपकी टीम और आपका देश अच्छा प्रदर्शन करे इसलिए एक खिलाड़ी के लिए भी जरूरी हो जाता है कि वो खुद को पीछे रखकर टीम के हित को पहले देखे। आपको संजू सैमसन की तारीफ करनी होगी क्योंकि उनके जैसे खिलाड़ी को बेंच पर बैठे देखने वाली बात को पचाना मुश्किल होता है। चाहे कुछ भी हो उनके जैसे खिलाड़ी को बेंच पर बैठा देखकर अंदर से दुख तो होता ही है।

वसीम जाफर का मानना है कि आदर्श रूप से संजू सैमसन को नंबर 1,2 या फिर तीसरे नंबर पर खेलना चाहिए, लेकिन फिर आप इशान किशन को कहां खिलाएंगे। इशान किशन इतनी अच्छी फॉर्म में हैं तो क्या आप उन्हें टीम से बाहर करेंगे। श्रेयस अय्यर नंबर 4 पर बैटिंग करते हैं इसलिए कई सवाल सामने हैं। क्या वैभव सूर्यवंशी को बाहर किया जाएगा और संजू को प्लेइंग इलेवन में लाया जाएगा इसके बारे में मुझे नहीं पता और ये तो समय ही बताएगा, लेकिन आदर्श रूप से उन्हें टॉप 3 में खेलना चाहिए।

वैभव सूर्यवंशी नंबर 1, रिंकू सिंह टॉप-10 से बाहर; दलीप ट्रॉफी 2026 में बेस्ट स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले शीर्ष-11 बैटर

दलीप ट्रॉफी 2026 में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में वैभव पहले स्थान पर हैं तो वहीं रिंकू सिंह टॉप-10 से बाहर हैं। इस लिस्ट में इशान किशन छठे स्थान पर हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)