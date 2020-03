Sachin vs Virat: क्रिकेट में ये आम बात है कि फैंस हमेशा दो महान बल्लेबाजों के बीच तुलना करते हैं। अगर एक दौर के खिलाड़ियों हो तो तुलना जायज भी लगती है, लेकिन वही दो खिलाड़ियों का दौर अलग-अलग हो तो तुलना गलत होती है। सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा में कौन बेहतर है इस पर कई बार बहस हुई। कुछ लोग सचिन को तो कुछ लारा को बेहतर बताते हैं। सचिन की तुलना उनसे पहले और उनसे बाद वाले खिलाड़ियो से भी होती रही है। हाल में ही पूर्व भारतीय ओपनर वसीम जाफर से एक फैन ने पूछ दिया कि सचिन और विराट कोहली में से बेहतर कौन है।

भारत के लिए 31 टेस्ट खेलने वाले जाफर ने इस सवाल का मजेदार जबाव दिया। दरअसल, जाफर ने ट्विटर पर फैंस के साथ एक सवाल और जवाब सत्र किया। इसमें उनसे एक फैन ने पूछा कोहली और सचिन में बेहतर कौन? जाफर ने इसके जवाब में एक मजेदार मीम शेयर किया। इस मीम पर पीके फिल्म का प्रसिद्ध डायलॉग लिखा था- दंगे करवाएंगे क्या आप? कोहली वनडे क्रिकेट में सचिन के सबसे ज्यादा 49 शतकों के रिकॉर्ड को तोड़ने के करीब हैं। उन्होंने अब तक 43 शतक लगाए हैं।

On a serious note, different eras. Both are great in their era. https://t.co/WXpnlAFmlk pic.twitter.com/yPmx2u54kb

— Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) March 28, 2020