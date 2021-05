इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद कमेंट्री और सोशल मीडिया ज्यादा सक्रिय हुए। वे इनदोनों प्लेटफॉर्म पर भारतीय क्रिकेट की बुराई करने से नहीं चूकते। इस साल इंग्लैंड के भारत दौरे के दौरान उन्होंने लगातार टीम इंडिया और यहां के पिचों पर सवाल उठाए। अब वॉन ने यह कहा है कि विराट कोहली इंस्टाग्राम पर फॉलोवर और लाइक्स के कारण ज्यादा प्रसिद्ध हैं। वे महान क्रिकेटर नहीं हैं। वॉन के इस बयान पर टीम इंडिया के पूर्व ओपनर वसीम जाफर ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया।

वॉन ने न्यूजीलैंड के ब्रॉडकास्टर स्पार्क स्पोर्ट को दिए इंटरव्यू में उन्होंने केन विलियमसन के सहारे कोहली पर निशाना साधा। वॉन ने कहा कि अगर विलियमसन भारत में होते तो वे महान खिलाड़ी होते। उनके इस बयान पर वसीम जाफर ने फनी अंदाज में जवाब दिया। जाफर ने बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन का नाम लेकर कहा- अतिरिक्त उंगली ऋतिक के पास है, लेकिन करता माइकल वॉन है। जाफर के इस जवाब को इंग्लैंड के पूर्व कप्तान समझ नहीं पाए। उन्होंने रिप्लाई देते कहा- वसीम, मेरा अंदाजा है कि तुम भी मुझसे सहमत हो।’

भारतीय कप्तान कोहली इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोवर हासिल करने वाले पहले भारतीय हैं। इतना ही नहीं दुनिया भर वो इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोवर वाले सिर्फ चौथे एथलीट हैं। उनके अलावा पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अर्जेंटीना के लियोनल मेसी और ब्राजील के नेमार जूनियर हैं। वॉन ने कहा था, ‘‘मुझे लगता है कि केन विलियमसन तीनों प्रारूपों में महान खिलाड़ियों के बराबर हैं।। वे निश्चित रूप से विराट कोहली के बराबर हैं। लेकिन वो विराट कोहली की बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स नहीं हैं और वो ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए भी भारी भरकम कमाई नहीं करते हैं।’’

I presume you are agreeing with me Wasim !! https://t.co/vPS2VBB1mf

— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) May 14, 2021