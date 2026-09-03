ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज डेमियन फ्लेमिंग ने ऑल-टाइम टॉप-5 बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों का चयन किया। उन्होंने अपनी इस लिस्ट में एक भारतीय तेज गेंदबाज जहीर खान को जगह दी, लेकिन उन्हें टॉप-3 से बाहर रखा। हालांकि फ्लेमिंग ने उन्हें 5वें स्थान पर रखा और बताया कि आखिर उन्होंने जहीर खान को अपनी इस लिस्ट में सबसे आखिरी पायदान पर क्यों रखा। फ्लेमिंग ने अपनी इस लिस्ट में पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम को पहले स्थान पर जगह दी।

जहीर खान को 5वें स्थान पर मिली जगह

डेमियन फ्लेमिंग ने कहा कि मैं 5वें स्थान पर जहीर खान को चुन रहा हूं। उनके रिकॉर्ड की वजह से ही मैंने उन्हें इस लिस्ट में जगह दी। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका में भी उनका प्रदर्शन काफी शानदार रहा था जबकि कई अन्य गेंदबाजों का वहां प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। घरेलू मैदान की तुलना में जहीर खान का प्रदर्शन विदेशी धरती पर ज्यादा बेहतर रहा है। फ्लेमिंग ने कहा कि पुरानी गेंद से वसीम अकरम से बाद जहीर खान से ज्यादा बेहतर रिवर्स स्विंग किसी भी गेंदबाज ने नहीं कराई। हमें ऑस्ट्रेलिया में उनकी इसकी झलक देखी थी और जहीर बहुत ही शानदार गेंदबाज थे।

फ्लेमिंग ने अपनी टॉप-5 बाएं हाथ के बेस्ट गेंदबाजों की लिस्ट में चौथे नंबर पर मिचेल जॉनसन, तीसरे नंबर पर मिचेल स्टार्क और दूसरे स्थान पर एलन डेविडसन को रखा। उन्होंने अपनी इस लिस्ट में पहले नंबर पर वसीम अकरम को जगह दी जिन्हें सुल्तान ऑफ स्विंग के नाम से भी जाना जाता है। फ्लेमिंग ने वसीम अकरम के बारे में कहा कि ऐसा क्या था जो वे नहीं कर सकते थे। उनके पास जबरदस्त गति थी और वे नई व पुरानी ​​दोनों तरह की गेंदों को दोनों तरफ स्विंग करा सकते थे। मैं वसीम अकरम को नंबर 1 पर रखूंगा क्योंकि उनके पास हर तरह का हुनर ​​था।

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