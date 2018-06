पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट कप्तान और दिग्गज खिलाड़ी वकार यूनिस ने देशवासियों से माफी मांगी है। दरअसल यह माफी उन्होंने रमजान के महीने में केक काटने के कारण मांगी है। बता दें कि रविवार को पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी वसीम अकरम ने अपना 52वां जन्मदिन मनाया। वसीम अकरम इन दिनों इंग्लैंड में हैं, जहां वह इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच खेली जा रही क्रिकेट सीरीज को कवर कर रहे हैं। इसी बीच रविवार को अपने जन्मदिन के सेलिब्रेशन के दौरान वसीम अकरम ने केक काटा। इस दौरान वकार यूनिस और रमीज राजा भी उनके साथ थे, इन सभी लोगों ने ना सिर्फ केक काटा, बल्कि खाया भी। जिस कारण बाद में वकार यूनिस को एहसास हुआ कि रमजान के दौरान केक काटकर उन्होंने रोजेदारों की भावना को आहत किया है, इसलिए उन्होंने एक ट्वीट कर लोगों से माफी मांगी है।

बता दें कि इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक नौंवा महीना रमजान का महीना होता है, जब दुनियाभर के सभी मुस्लिम रोजा रखते हैं। वकार यूनिस ने ट्वीट कर कहा कि मैं सभी लोगों से माफी मांगता हूं। कल वसीम भाई का जन्मदिन था और हमने इस दौरान केक काटा। हमें रमजान के दौरान लोगों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह हमारी गलती है, जिसके लिए मैं माफी मांगता हूं। उल्लेखनीय है कि हाल ही में रमीज राजा को भी उस वक्त लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ी थी, जब वह रमजान के दौरान एक वीडियो में ऑरेंज जूस पीते नजर आए थे। इस पर लोगों ने कड़ी आपत्ति जतायी थी। जिसके बाद रमीज राजा ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा था कि स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के चलते उन्होंने रोजा नहीं रखा था, लेकिन वह लोगों की भावनाएं आहत करने के लिए माफी मांगते हैं।

Apologise to everyone for cutting cake on Waseem Bhai’s birthday yesterday..We should have respected Ramadan and the people who were fasting . It was a poor act on our behalf #SORRY

— Waqar Younis (@waqyounis99) June 4, 2018