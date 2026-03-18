वर्ल्ड एंटी-डोपिंग एजेंसी (WADA) ने अपनी मर्जी से बकाया नहीं देने वाले देशों के सरकारी अधिकारियों को बड़े खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने से रोकने का फैसला टाल दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दूसरे अमेरिकी अधिकारियों के साथ टकराव की संभावना कम से कम इस गर्मी में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप के बाद तक टल गई है। वाडा की कार्यकारी समिति ने बैठक की और कहा कि वह वर्ल्ड कप खत्म होने के दो महीने बाद सितंबर में नए नियम पर विचार करेगी।

फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको के साथ कर रहा है। अगर इस साल के आखिर में ऐसा कोई नियम अपनाया जाता है तो शायद यह 2028 में लॉस एंजिल्स ओलंपिक्स से पहले लागू हो जाएगा। अमेरिका ने 2023 से अपना बकाया पेमेंट नहीं किया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो नया नियम ट्रंप और अमेरिका के सांसदों को उनके अपने देश में होने वाले ओलंपिक से बैन कर सकता है। हालांकि, बड़ा सवाल यह है कि एंटी-डोपिंग एजेंसी उन्हें ओलंपिक में आने से रोक पाएगी।

अमेरिका ने क्यों रोके हैं 7.3 मिलियन डॉलर के भुगतान

वाडा के साथ विवाद अमेरिका में कोई खास पार्टी का मुद्दा नहीं रहा है, जिसने 2024 और 2025 में पेमेंट रोक दिया था। ट्रंप और जो बाइडन दोनों के कार्यकाल में ऐसा हुआ है। चीनी तैराकों और दूसरे मामलों से वाडा जिस तरह से निपट रहा है उसके विरोध में अमेरिका ने पिछले दो सालों में 7.3 मिलियन डॉलर के भुगतान रोके रखे हैं।

जेम्स फिट्जगेराल्ड नहीं दे रहे जवाब

वाडा के प्रवक्ता जेम्स फिट्जगेराल्ड ने पहले एसोसिएटेड प्रेस को बताया था कि प्रस्तावित नियम पिछली तारीख से लागू नहीं होगा, इसलिए वर्ल्ड कप और लॉस एंजलिस खेल शामिल नहीं होंगे। हालांकि, प्रतिबंध को लेकर प्रस्तावित कॉपी में ऐसा कुछ नहीं था। एपी के पास यह कॉपी उपलब्ध है। फिट्जगेराल्ड ने “पिछली तारीख से” शब्द के इस्तेमाल के बारे में स्पष्टीकरण मांगने वाले कई ईमेल का जवाब नहीं दिया।

वाडा के हितधारकों के लिए चिंता का एक गंभीर विषय

मीटिंग के बाद मंगलवार को वाडा के डायरेक्टर जनरल ओलिवियर निगली ने कहा,’सरकारों द्वारा राजनीतिक या दूसरे कारणों से सहयोग रोकना वाडा के सभी हितधारकों के लिए चिंता का एक गंभीर विषय बना हुआ है।’ निगली ने कहा, ‘फंडिंग में अस्थिरता का वर्ल्ड एंटी-डोपिंग प्रोग्राम के काम करने और विकास पर सीधा असर पड़ता है।’

पीटीआई इनपुट से खबर

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