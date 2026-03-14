वर्ल्ड एंटी-डोपिंग एजेंसी (WADA) अपने नियमों में बदलाव पर विचार कर रहा है ताकि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी सरकार के अधिकारियों को लॉस एंजिल्स ओलंपिक में आने से रोक सके, जो दो साल के अंदर होना है। एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार खेलों में डोपिंग रोकने वाली स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय संगठन वाडा मंगलवार को अपनी कार्यकारी समिति की बैठक करेगी, तो उसके एजेंडे में नियमों में बदलाव भी होगा।

वाडा अपने नियमों में तब बदलाव करने जा रहा है जब खबर है कि अमेरिका ने चीनी तैराकों और दूसरे मामलों से जुड़े एक मामले में एंटी-डोपिंग वॉचडॉग के तरीके के विरोध में वाडा को अपनी सालाना फीस देने से मना कर दिया है। अपनी सालाना फीस देने से मना करने के बाद से अमेरिका ने वाडा की कार्यकारी समिति में अपनी सीट खो दी है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वाडा के प्रवक्ता जेम्स फिट्जगेराल्ड ने असल में इसमें कुछ भी नया नहीं है और बताया कि सरकारों द्वारा फंडिंग रोकने के बारे में वाडा क्या कर सकता है। इस पर चर्चा 2020 से चल रही है, लेकिन इस प्रस्ताव पहली बार 2024 में ध्यान में लाया गया था।

वाडा ने रिपोर्ट का किया खंडन

एपी की शुरुआती रिपोर्ट आने के बाद वाडा ने कहा कि एपी की रिपोर्ट ‘पूरी तरह से गुमराह करने वाली हैं।’ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर अगले हफ्ते वाडा की कार्यकारी समिति की बैठक में यह नियम पास भी हो जाता, तो यह काफी हद तक एक प्रतीकात्मक कदम होगा क्योंकि वाडा जैसी अंतरराष्ट्रीय खेल निकाय का किसी देश के राष्ट्रपति के अपने देश के इवेंट में शामिल होने पर सिमित नियंत्रण होता है। इस बीच अमेरिकन पक्ष अपनी मांग पर अड़ा हुआ है।

वाडा से जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग

अमेरिका की ऑफिस ऑफ नेशनल ड्रग कंट्रोल पॉलिसी (ONDCP) की डायरेक्टर सारा कार्टर ने एपी को बताया, ‘वाडा की बढ़ती धमकियों के बावजूद हम खेलों में निष्पक्ष मुकाबले के लिए वाडा से जवाबदेही और पारदर्शिता की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। मैंने कभी नहीं सुना कि 50 मिलियन डॉलर के बजट वाला स्विस फाउंडेशन अमेरिका के राष्ट्रपति को कहीं जाने से रोकने के लिए कोई नियम लागू कर सके।’

यह भी पढ़ें: ‘इस भ्रष्ट सरकार ने हमारे नेता को मारा’, ईरान ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा न लेने का किया ऐलान