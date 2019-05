डेंटिस्ट के पास गए लक्ष्मण, तस्वीर पर मजे लेने लगे लोग

पूर्व भारतीय दिग्गज क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण क्रिकेट के अलावा अपनी फनी हरकतों के लिए सुर्ख़ियों में बने रहते हैं। वैरी वैरी स्पेशल के नाम से मशहूर लक्ष्मण कभी अपनी अलग-अलग कलर की शर्ट को लेकर तो कभी अपने फनी ट्वीट्स से लोगों का मनोरंजन करते रहते हैं। वीवीएस लक्ष्मण हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की प्रशासकों की समिति (सीओए) को ‘हितों के टकराव’ के आरोप में जवाब देने के लिए खबरों में थे। क्रिकेट सलाहकार समिति के संचालन के संबंध में सीओए से संचार की पूर्ण कमी का आरोप लगाने के एक दिन बाद, लक्ष्मण ने सोशल मीडिया पर एक विचित्र फोटो ट्वीट किया जिसके बाद ट्विटर पर लोग उनके मजे ले रहे हैं।

वीवीएस लक्ष्मण ने दो तस्वीरों के साथ एक ट्वीट में कहा,” कुछ दर्द शारीरिक हैं, कुछ मानसिक हैं, और जो दोनों दे वो दंत चिकित्सक हैं। दांतों में गंभीर दर्द हो रहा था और मुझे अपने बचपन के दोस्त द्वारा अपना विजडम दांत निकलवाना पड़ा। पार्थ सतवलकर जो मेरे स्कूल और कॉलेज के कप्तान रह चुके हैं। लेकिन अब हैदराबाद में वे एक सफल दंत चिकित्सक हैं।” लक्ष्मण ने एक पानी तस्वीर और एक खून से सने दांत की तस्वीर शेयर की। इसपर कुछ लोगों ने उनके जल्द ठीक होने की कामना की वहां उनके कई प्रशंसकों ने खून से सने दांत की विचित्र तस्वीर पर घृणा व्यक्त की।

Some pains are physical, some are mental, the one that is both is dental.

Was having severe tooth pain & had to get my wisdom tooth extracted by my childhood friend @ParthSatwalekar who was my school & college captain and now is a successful dentist in Hyderabad. Blessed pic.twitter.com/BVBAGs2r6z

— VVS Laxman (@VVSLaxman281) April 30, 2019