भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण यानी वांगीपुरापू वेंकट साई लक्ष्मण आज अपना 45वां जन्मदिन मना रहे हैं। एक नवंबर 1974 को उनका जन्म हैदराबाद में हुआ था। दिमाम में लक्ष्मण का नाम आते ही मार्च 2001 में कोलकाता के ईडन गार्डंस में खेली गई 281 रनों की पारी याद आ जाती है। उस मैच में भारत ने फॉलोऑन खेलने के बाद लक्ष्मण और द्रविड़ की पारियों के दम पर ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था। तब से ही कलाई के इस जादूगर को लोग वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण के नाम से बुलाने लगे। हालांकि, लक्ष्मण को वेरी वेरी स्पेशल बनाने में उनकी पत्नी शैलजा का भी बहुत बड़ा योगदान है। लक्ष्मण और शैलजा की शादी 16 फरवरी 2004 को हुई थी। शैलजा को लक्ष्मण की मां ने अपने बेटे के लिए चुना था।

एक इंटरव्यू के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के इस पूर्व बल्लेबाज ने खुद यह बात उजागर की थी। उन्होंने बताया था, ‘मैं अपनी पत्नी पर बहुत गर्व करता हूं। उसने मुझे कहा था कि शादी के बाद उसकी जिंदगी बदल गई है। उसने मेरे लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया। मुझे वेरी वेरी स्पेशल बनाने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। मेरे पेशे की प्रकृति ऐसी है कि मुझे हमेशा ट्रैवल करते रहने पड़ता है। ऐसे में उसने जो पहला बलिदान किया, वह यह कि जहां मैं जाऊं मेरे साथ ट्रैवल करने के लिए सहमत होना था। मेरी ओर से यह पत्नी को किया गया यह पहला अनुरोध था। मेरे लिए यह बताना कठिन है कि उसने कैसे बड़ी सहजता के साथ इसे स्वीकार कर लिया।

लक्ष्मण ने बताया, ‘बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एक क्रिकेटर की जिंदगी बड़ी आसान होती है। वे सोचते हैं कि क्रिकेट बहुत ही शानदार जीवन जीते हैं। उन्हें अपनी पत्नियों को दुनिया की सबसे अच्छी जगहों की यात्रा करने और सबसे अच्छे होटलों में रहने के लिए मिलता है। हालांकि, यह एक स्टैबल जीवन नहीं है। सोचिए एक दिन, आप बेंगलुरु में हैं, दूसरे दिन दिल्ली में, अगले दिन आप मेलबर्न और फिर दुबई में। यह आसान नहीं था, लेकिन जब मेरे बेटे का जन्म हुआ, तब भी उसने मेरे साथ नहीं छोड़ा और मेरे साथ ट्रैवल किया।’

लक्ष्मण के जन्मदिन पर बीसीसीआई और आईसीसी समेत क्रिकेट जगत के कई स्टार खिलाड़ियों और फैंस ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है।

Tests ➞ 134

Runs ➞ 8781

Centuries ➞ 17

Average ➞ 45.97

2434 of his Test runs came against Australia, including a marathon innings of 281 at Eden Gardens in 2001, which took India to one of their most spectacular victories!

