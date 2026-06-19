ऊपर वाले के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं, यह कहावत अक्सर सभी ने सुनी होगी। ऐसा ही एक मंजर फीफा विश्व कप 2026 में दिखा है, जिसको देख यही कहावत याद आती है। पूर्व चैंपियन स्पेन की टीम 2026 विश्व कप का अपना पहला मुकाबला कभी नहीं भूल पाएगी। क्योंकि एक से बढ़कर एक धाकड़ स्ट्राइकर्स वाली इस टीम के सामने दीवार बनकर खड़े थे छोटे से देश केप वर्दे के 40 वर्षीय गोलकीपर वोजिन्हा (Vozinha), जिनका नाम जोसिमर डायस (Josimar Dias) भी है।

40 वर्षीय वोजिन्हा का यह फीफा वर्ल्ड कप का डेब्यू मैच था। मगर इस खिलाड़ी ने पूरे 90 मिनट स्पेन के सभी स्ट्राइकर्स को खूब छकाया। 72 प्रतिशत बॉल को अपने पास रखने के बावजूद स्पेन इस मुकाबले में एक भी गोल नहीं कर पाई। इस मैच में केप वर्दे ने 2026 विश्व कप का पहला मुकाबला ड्रॉ खेलते हुए अपना खाता खोला। इस मुकाबले के बाद सभी की जुबां पर एक ही नाम था और वह था वोजिन्हा का।

कौन हैं जोसिमर डायस (Vozinha)?

3 जून 1986 को केप वर्दे के मिंडेलो में जन्मे वोजिन्हा एक अनुभवी प्रोफेशनल फुटबॉलर हैं। उन्होंने फीफा 2026 से पहले 2013, 2015, 2021 और 2023 अफ्रीका नेशन्स कप में भी हिस्सा लिया है। वह अभी तक केप वर्दे के लिए 91 इंटरनेशनल मुकाबले खेल चुके हैं। ब्राजील के पूर्व दिग्गज जोसिमर के नाम पर ही उनका नाम जोसिमर रखा गया था। इसके बाद उनके दादा-दादी ने उन्हें डायस सरनेम दिया। उनका शुरुआती जीवन काफी मुश्किलों से भरा रहा है।

वोजिन्हा ने केप वर्दे के लिए अपना डेब्यू सितंबर 2012 में किया था। वह 2013 अफ्रीका नेशन्स कप में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी थे जिन्होंने केप वर्दे के लिए उस टूर्नामेंट में बेहतरीन भूमिका निभाई। इसके बाद 2015, 2021 और 2023 के टूर्नामेंट में भी उन्होंने देश के लिए बेहतरीन भूमिका निभाई। अब 40 साल 12 दिन की उम्र में फीफा वर्ल्ड कप डेब्यू मैच में उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वह केप वर्दे के लिए फीफा डेब्यू करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी बने।

बस ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन और अब फीफा डेब्यू…

वोजिन्हा ने अपनी जिंदगी में काफी परिश्रम किया है। उन्होंने शुरुआती जीवन में बस चलाई और बस ड्राइवर के तौर पर काम किया। उसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रीशियन (बिजली मिस्त्री) के तौर पर भी काम किया था। उन्होंने फुटबॉल खेलते हुए भी अपने जीवन का गुजारा करने के लिए यह सब काम भी किया। अब 40 साल की उम्र में उन्होंने फीफा डेब्यू किया और हर तरफ उनकी चर्चा है। फीफा डेब्यू के बाद वोजिन्हा के कुछ ही घंटों में 12.7 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बढ़ गए थे। आज हर फुटबॉल फैन की जुबां पर उनका नाम है।

स्पेन के खिलाफ मैच के बाद छलके थे आंसू

अपने 40 साल के बेटे को फीफा विश्व कप में कमाल करते हुए कौन मां नहीं देखना चाहेगी। मगर वोजिन्हा की मां को यूएसए का वीजा नहीं मिल पा रहा था। इसी कारण स्पेन के खिलाफ मैच के बाद वोजिन्हा के आंसू छलक उठे और उन्होंने बताया कि उनकी मां यहां उन्हें देखने नहीं आ पाई हैं। इसके तुरंत बाद संबंधित अथॉरिटी और अधिकारियों ने एक्शन लिया और वोजिन्हा की मां के लिए वीजा व उनके पासपोर्ट को सही करवाने का कार्य किया गया। अब जल्द ही वह अपनी मां से मिलेंगे।

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