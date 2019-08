Pro Kabaddi 2019, Telugu Titans vs UP Yoddha Live Streaming: तेलुगू टाइटंस बनाम यूपी योद्धा

VIVO Pro Kabaddi League 2019 Live Score, Telugu Titans vs UP Yoddha, Mumba vs Gujarat fortunegiants, Live Score Streaming Online: प्रो कबड्डी लीग 2019 में आज दो मैच खेले जाएंगे। इस लीग का 21वां मैच तेलुगू टाइटंस और यूपी योद्धा के बीच खेला जा रहा है। वहीं 22वां मैच 8.30 बजे से यू मुंबा और गुजरात फॉर्ज्यूनजायंट्स के बीच खेला जाएगा। दोनों मैच मुंबई के सरदार वल्लभभाई पटेल इंडोर स्टेडियम में खेले जाएंगे। एक तरफ जहां यू मुंबा और गुजरात फॉर्ज्यूनजायंट्स के बीच अंक तालिका के शीर्ष पर जाने की लड़ाई होगी वहीं तेलुगू टाइटंस और यूपी योद्धा इस मैच में जीत हासिल कर जीत की लय में वापस आना चाहेंगी।

इस वक़्त गुजरात फॉर्ज्यूनजायंट्स तीन में तीन मैच जीतकर 15 अंकों के साथ दूसरे तो यू मुंबा पांच मैचों में दो मैच जीतकर 12 अंकों के साथ चौथे स्थान पर बनी हुई है। इन दोनों में से कोई एक टीम आज का मैच जीतकर शीर्ष पर पहुंच जाएगी। दूसरी तरफ यूपी योद्धा तीन मैचों में एक मैच जीतकर पांच अंकों के साथ 10वें स्थान पर है वहीं तेलुगू टाइटंस चार में चार मैच हारकर 11वें स्थान पर बनी हुई है।

प्रो कबड्डी लीग के इस मैच को आप स्टार के विभिन्न चैनलों में देख सकते हैं। ये मैच starsports 1, starsports 1 HD और starsports hindi में देखा जा सकता है। इसके अलावा इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग आप हॉटस्टार एप पर भी देख सकते हैं। इस मैच की पल-पल की लाइव अपडेट आप Jansatta.com में भी देख सकते हैं।