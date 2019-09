VIVO Pro Kabaddi 2019 Live Score Streaming, Jaipur Pink Panthers vs UP Yoddhas Live Score: कांटे की हो रही टक्कर

Pro Kabaddi 2019, Jaipur Pink Panthers vs UP Yoddhas Live Streaming: यहां जानिए मैच की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग

VIVO Pro Kabaddi 2019 Live Score, Jaipur Pink Panthers vs UP Yoddhas Live Score Streaming Online:

सोमवार को प्रो कबड्डी लीग में दो मुकाबले खेले जाने वाले हैं। पुणे के श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पहला मैच जयपुर पिंक पैंथर्स और यूपी योद्धा के बीच हो रहा है। इस मुकाबले के पहले हाफ में यूपी योद्धा ने 20-13 की बढ़त बनाई है। जयपुर के डिफेंस ने काफी निराश किया है। अब देखना होगा कि वो दूसरे हाफ में किस तरह का प्रदर्शन करती है।

वहीं दूसरे मैच में तेलुगू टाइटंस और दबंग दिल्ली आपस मे भिड़ेगी। दिल्ली 15 में से 12 मैच जीतकर 64 प्वाइंट्स के साथ टॉप पर है।

वह इस प्रदर्शन को आगे भी बरकरार रखना चाहेगी। वहीं दिल्ली 15 में से 12 मैच जीतकर 64 प्वाइंट्स के साथ टॉप पर है। जबकि शानदार अंदाज में टूर्नामेंट को आगाज करने वाली जयपुर पिंक पैथर्स की टीम अंक तालिका में पिछड़कर छठे स्थान पर पहुंच गई है।

Jaipur Pink Panthers vs UP Yoddha और Telugu Titans vs Dabang Delhi मैच को आप Star Sports Network के Star Sports 1, Star Sports 1 hindi, Star Sports hd 1 पर देख सकते हैं। इसके अलावा मैच की Online Streaming Hotstar पर उपलब्ध रहेगी। वहीं मैच की जानकारी को डिटेल्स में पढ़ने के लिए आप jansatta.com से जुड़े रह सकते हैं।