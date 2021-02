इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) ने 18 फरवरी को 14वें सीजन के लिए होने वाली नीलामी के लिए खिलाड़ियों की फाइनल लिस्ट जारी कर दी है। भारत के तेज गेंदबाज एस.श्रीसंत का इस साफ आईपीएल खेलने का सपना टूट गया है। उन्हें फ्रैंचाइजियों द्वारा तय की गई फाइनल में लिस्ट में नहीं रखा गया। श्रीसंत ने 75 लाख की बेस प्राइस में रजिस्ट्रेशन कराया था। चेतेश्वर पुजारा और सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को फाइनल लिस्ट में रखा गया है। उन पर फ्रैंचाइजियां बोली लगा सकती हैं।

1 करोड़ और उससे ज्यादा की बेस प्राइस में सिर्फ चार भारतीय हैं। 2 करोड़ की टॉप बेस प्राइस में हरभजन सिंह और केदार जाधव का नाम है। वहीं, 1.5 करोड़ की बेस प्राइस में कोई भारतीय नहीं हैं। 1 करोड़ की बेस प्राइस में हनुमा विहारी के अलावा उमेश यादव हैं। नीलामी के लिए 1097 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। 61 जगह के लिए 164 भारतीय और 128 विदेशियों खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। कुल 292 खिलाड़ियों पर बोली लगेगी। फ्रेंचाइजियों ने 17 नए खिलाड़ियों के नाम भी जोड़े हैं। ऑस्ट्रेलिया के शॉन मार्श, न्यूजीलैंड के कोरी एंडरसन और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज मोर्ने मोर्कल नीलामी का हिस्सा होंगे।

ALERT: VIVO IPL 2021 Player Auction list announced

players set to go under the hammer in Chennai on February 18, 2021

