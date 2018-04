VIVO IPL 2018: लगातार दो गेंदों में कोहली-डिविलियर्स को किया चलता, ये कारनामा करने वाले तीसरे गेंदबाज बने नीतीश राणा

कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने रविवार को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2018 का अपना पहला मैच जीता। कोलकाता के ईडन गार्डन में खेले गए इस मैच में केकेआर ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को चार विकेट से मात दी। टीम को जीत दिलाने में सुनील नारायण ने अहम भूमिका निभाई, जिन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। सुनील के अलावा केकेआर के एक और भी खिलाड़ी का जलवा मैच में देखने को मिला। गेंदबाजी में टीम के नीतीश राणा ने अपना पूरा दम-खम दिखाया।

बता दें कि रविवार को रॉयल चैलेंजर्स और कोलकाता नाइट राइडर्स आमने-सामने थीं। केकेआर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। रॉयल चैलेंजर्स की ओर से ए.बी.डिविलियर्स ने 23 गेंदों पर 44, ब्रेंडन मैकलम ने 27 गेंदों पर 43, मनदीप सिंह ने 18 गेंदों पर 37 और विराट कोहली ने 33 गेंदों पर 31 रन टीम के लिए जुटाए थे। 20 ओवर्स में टीम ने सात विकेट के नुकसान पर 176 रन बनाए थे।

जवाबी पारी में कोलकाता की टीम की ओर से सुनील नायारण ने महज 19 गेंदों पर अर्धशकतक जमाया। नीतीश राणा ने 25 गेंदों पर 34 रन, दिनेश कार्तिक ने 29 गेंदों पर 35 रन टीम के लिए जुटाए। ऐसे में केकेआर ने 18.5 ओवर्स में छह विकेट गंवाकर 177 रन बनाए और जीत हासिल की।

लगातार दो गेंदों में उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स टीम के कप्तान विराट कोहली और स्टार बल्लेबाज ए.बी.डिविलियर्स को आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया। ऐसा कर नीतीश आईपीएल में ये कारनामा करने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। हालांकि, राणा को एक ही ओवर मिला, लेकिन उन्होंने इसमें बेहतरीन प्रदर्शन किया। उन्होंने महज 11 रन देकर दो विकेट झटके।

Dinesh Karthik on bringing on Nitish Rana: 'I was just wishing we get a wicket from somewhere. We got lucky'https://t.co/xddKREJfxR #KKRvRCB #IPL

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) April 8, 2018