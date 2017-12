Ind vs SL 2nd ODI: वीरेंद्र सहवाग का मास्टरस्ट्रोक, ये आंकड़े दिखाकर पूछा- क्या 239 रन पर ऑल आउट हो जाएगी श्रीलंका की टीम?

पंजाब के मोहाली में श्रीलंका के खिलाफ वन सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका को 393 रनों का विशाल लक्ष्य दिया है। भारत की तरफ से रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 208 रन बनाए। रोहित शर्मा ने इतने रन मात्र 153 गेंदों में ही ठोक डाले। रोहित शर्मा का ये वन डे करियर में तीसरा दोहरा शतक है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आज तक किसी खिलाड़ी ने एक से अधिक बार दोहरा शतक नहीं मारा है। रोहित के दोहरा शतक होने के बाद विस्फोटक बल्लेबाज रहे वीरेंद्र सहवाग ने ट्विटर पर एक सवाल पूछा है। वीरेंद्र सहवाग ने कुछ आंकड़े रखते हुए लिखा है कि क्या श्रीलंका आज 239 रन पर ऑल-आउट होकर इत्ताफाकों की मां बना देगी।

दरअसल भारत की तरफ से जब सचिन तेंदुलकर ने 200 रन बनाए थे तब टीम 153 रनों से जीती थी। जब सहवाग ने 219 बनाए थे तब भी टीम 153 रनों से जीती थी। इतना ही नहीं जब रोहित शर्मा ने 264 रन बनाए थे तब भी टीम 153 रनों से ही जीती थी। खास बात ये रही कि ये तीनों मैच भारत में ही हुए थे। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। मैच भारत में हो रहा है और रोहित शर्मा ने दोहरा शतक ठोक दिया है। तो क्या आज भी ये इत्तेफाक होगा कि टीम 153 रनों से जीतेगी? 153 रन से जीत के लिए टीम इंडिया को 239 रन पर श्रीलंका के सारे खिलाड़ी आउट करने होंगे। इसी इत्तेफाक की बात करते हुए वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट किया है।

Will Sri Lanka score 239 to make this a mother of coincidences ? pic.twitter.com/LISeh9N5Kd

— Virender Sehwag (@virendersehwag) December 13, 2017