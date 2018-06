पूर्व भारतीय क्रिकेटर विरेंद्र सहवाग अक्सर अपने मजेदार ट्वीट्स को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। अब एक बार फिर सहवाग ने एक ऐसा ट्वीट किया है, जिसकी लोग चर्चा कर रहे हैं। दरअसल सहवाग ने एक स्क्रीनशॉट अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। इस स्क्रीन शॉट पर लिखा है कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कार मालिकों…आप लोगों से विनती है कि जब भी आप लोग उत्तराखंड आए, किसी भी तरह का कूड़ा जैसे कि बीयर केन, एल्कोहल बोतल, मूंगफली, चिप्स के पैकेट, लीची के छिलके आदि अपनी कार से बाहर ना फेंके, जैसा कि आप लोग अधिकांशतः करते हैं। हम अपने शहर और राज्य को साफ रखने की कोशिश कर रहे हैं और हम आप लोगों से भी ऐसी ही उम्मीद रखते हैं। हम पहले से ही आप लोगों के दौरे की वजह से ट्रैफिक की समस्या से जूझ रहे हैं। आपका उत्तराखंड में हार्दिक स्वागत है, लेकिन कृप्या कार की खिड़की से बाहर कूड़ा ना फेंके।

सहवाग ने इस स्क्रीनशॉट को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करते हुए इसका समर्थन किया और लिखा कि इसकी बहुत ज्यादा जरुरत है। सुधर जाओ भाईयों! साफ रखें हरा-भरा रखें। बता दें कि हिल स्टेशनों पर साफ-सफाई आजकल समस्या बनती जा रही है। हिल स्टेशनों पर जाने वाले पर्यटकों से स्थानीय लोगों को शिकायत होती है कि पर्यटक काफी गंदगी फैलाते हैं। सहवाग इससे पहले भी सामाजिक मुद्दों पर अपनी बात रखते रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया यूजर्स भी सहवाग के इस तरह के ट्वीट को बेहद पसंद करते हैं और जमकर इन्हें रिट्वीट करते हैं।

Much needed ! Sudhar jaao bhaiyoon ! Keep it Clean, Keep it Green. pic.twitter.com/G9yZWHtx0u

