टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग का नाम भला कौन भूल सकता है। हाथ में बल्ला लिए जब भी वह मैदान में उतरते थे तो विपक्षी टीम के पसीने छूट जाते थे। क्रिकेट का कोई भी फॉर्मेट हो, सामने कोई भी टीम हो, दुनिया का कोई भी गेंदबाज हो सहवाग के खेलने का अंदाज नहीं बदलता था। उनकी धमाकेदार और बेफिक्र बल्लेबाजी ही उनकी पहचान थी। एक खास बात और जो सहवाग को बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती थी वह थी मैदान पर गीत गुनगुनाते हुए बल्लेबाजी करना।

Whether Batting or in life, just keep singing your tune. Kaise batayein…. #TuesdayThoughts pic.twitter.com/lJbgVCMdzo

— Virender Sehwag (@virendersehwag) December 31, 2019