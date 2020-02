महिला टी20 विश्वकप में टीम इंडिया की खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरुआती मैच हो या फिर बांग्लादेश के साथ रोमांचक मुकाबला दोनों ही मैच में भारतीय महिला टीम ने बेजोड़ प्रदर्शन किया। भारत की सबसे बड़ी मजबूती उसकी गेंदबाजी रही लेकिन सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने जिस अंदाज में दोनों ही मुकाबलों में बल्लेबाजी की उसकी क्रिकेट जगत में काफी सराहना हो रही है। उनकी आतिशी बल्लेबाजी देखकर पूर्व दिग्गज बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने भी शेफाली की तारीफ की। तो वहीं, फैंस ने भी सहवाग की इस प्रशंसा पर कई मजेदाज जवाब दिए।

सहवाग ने बांग्लादेश पर भारत की जीत के बाद ट्वीटर पर भारतीय महिला टीम की तारीफ करते हुए लिखा कि- पहले मैच में 132 तो दूसरे मैच में 142 का टोटल डिफेंड किया। एक बार फिर पूनम यादव ने शानदार प्रदर्शन किया। वहीं, शेफाली वर्मा एक स्पेशल खिलाड़ी नजर आ रही हैं।

इसपर फैंस के कमेंट की बहार आ गई। शेफाली की तुलना सहवाग से ही होती है। एक यूजर ने लिखा कि-छोरियां छोरों से कम हैं के। तो वहीं, एक यूजर ने लिखा कि सहवाग की झलक, शेफाली सबसे अलग। यूजर्स लिख रहे हैं कि शेफाली को देखकर हमें सहवाग की याद आती है।

Defended 132 in the first match and defended 142 today. Great effort from Poonam Yadav once again. Shafali Verma looks a very special player. Congratulations @BCCIWomen #T20WorldCup pic.twitter.com/j0iQpVjFfg

— Virender Sehwag (@virendersehwag) February 24, 2020