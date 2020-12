भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चार टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला मेलबर्न में खेला जा रहा है। विराट कोहली की अनुपस्थिति में अजिंक्य रहाणे टीम की कप्तानी कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम टेस्ट के पहले दिन पहली पारी में 195 रनों पर ही सिमट गई। टीम इंडिया के इस शानदार प्रदर्शन के बाद क्रिकेट एक्सपर्ट और पूर्व खिलाड़ियों ने रहाणे की कप्तानी की जमकर तारीफ की। इनमें वीरेंद्र सहवाग और शेन वॉर्न जैसे दिग्गज खिलाड़ी शामिल हैं।

वीरेंद्र सहवाग ने रहाणे की तारीफ करते हुए कहा, ‘‘रहाणे की शानदार कप्तानी और कुछ बेहतरीन गेंदबाजी बदलाव, साथ ही उम्दा फील्ड सजावट…बाकी का काम गेंदबाजों ने किया। अश्विन, बुमराह और मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी की। मेलबर्न टेस्ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया को 195 रनों पर ऑलआउट करना सुखद है। अब बल्लेबाजों के पास मौका है कि वो इतना स्कोर बनाए कि उन्हें चौथी पारी में 36 रनों से ज्यादा रन न बनाने पड़े।’’ दरअसल, एडिलेड में खेले गए सीरीज के पहले टेस्ट की दूसरी पारी में भारतीय टीम 36 रनों पर सिमट गई थी।

Outstanding bowling changes and really smart fielding placements from Rahane.

And the bowlers delivered . Ashwin, Bumrah,Siraj were absolutely brilliant. Great effort to get Australia all out for 195 on the first day. Now for the batters to get a good first innings lead #AUSvIND — Virender Sehwag (@virendersehwag) December 26, 2020

दूसरी ओर, सुनील गावस्कर ने रहाणे की कप्तानी को लेकर बयान देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, ‘‘इतनी जल्दी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। अगर मैं कहूंगा कि उनकी कप्तानी शानदार है तो फिर से मुझ पर मुंबई के खिलाड़ी का समर्थन करने का आरोप लगेगा और इसी तरह की चीजें होंगी। इसलिए मैं इसमें नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि अभी तो यह शुरूआत ही है।’’

What a terrific day of cricket at the MCG today. Congrats to the ground staff on preparing the best wicket at the MCG for a long time. More of these type of pitches please ! The Indian bowlers were outstanding too & very well lead by @ajinkyarahane88 ! Can India bat all day ? — Shane Warne (@ShaneWarne) December 26, 2020

Excellent days play for India. Bowlers were once again sensational, both the debutants looked confident, Rahane captained the side really well but most importantly they didn’t carry the baggage of the loss from Adelaide. #INDvAUS — VVS Laxman (@VVSLaxman281) December 26, 2020

पूर्व स्पिनर शेन वॉर्न ने कहा, ‘‘एमसीजी पर क्रिकेट के लिए शानदार दिन रहा। ग्राउंड्स स्टाफ को एमसीजी पर कई सालों पर शानदार पिच बनाने के लिए बधाई। कृपया ऐसी पिचें और बनाई जाए। भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। अजिंक्य रहाणे ने टीम को बेहतर तरीके से लीड किया।’’ वहीं, वीवीएस लक्ष्मण ने कहा, ‘‘भारत ने दिन भर बेहतरीन खेल दिखाया। गेंदबाज एक बार फिर से शानदार थे। दोनों डेब्यू करने वाले (शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज) आत्मविश्वास से भरपूर से दिखे। रहाणे ने टीम की कमान अच्छे से संभाली। सबसे बड़ी बात यह है कि टीम एडिलेड में मिली हार के बोझ को लेकर नहीं उतरी।’’

