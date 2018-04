SRH vs KXIP: हार के बावजूद वीरेंद्र सहवाग ने सनराइजर्स हैदराबाद को दी बधाई, किंग्स इलेवन पंजाब को यूं लगाया मरहम

सनराइजर्स हैदराबाद की टीम एक बार फिर इस सीजन कम रनों को डिफेंड करने में कामयाब रही। मुंबई के बाद हैदराबाद ने पंजाब को लो स्कोरिंग मुकाबले में 13 रनों से हरा दिया। पंजाब को हराकर हैदराबाद ने इस सीजन अपनी पांचवीं जीत दर्ज की। 133 रनों का पीछा करने उतरी पंजाब की पूरी टीम 19.2 ओवरों में 119 रनों पर ही ढेर हो गई। हैदराबाद के लिए राशिद खान ने तीन विकेट लिए। शाकिब अल हसन और बासिल थम्पी को दो-दो सफलताएं मिलीं। पंजाब के पांच बल्लेबाज ही दहाई के आंकड़े में पहुंच सके। पंजाब की तरफ से केएल राहुल और क्रिस गेल ने पहले विकेट के लिए 55 रन जोड़े, लेकिन इसके बाद पंजाब का कोई बल्लेबाज हैदराबाद के गेंदबाजों के सामने पिच पर ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। इस सीजन पंजाब की यह दूसरी हार है, मैच के बाद पंजाब टीम के मेंटर वीरेंद्र सहवाग ने ट्विटर के जरिए पंजाब हार पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। सहवाग ने ट्विटर पर लिखा, ”मैच का रिजल्ट हमारे पक्ष में भले ही ना रहा हो, लेकिन हमने टूर्नामेंट के सात मैचों में से 5 में जीत हासिल कर एक अच्छी शुरुआत की है।”

सहवाग ने लिखा, ”हमारे खिलाड़ियों के पास अगले मैच से पहले एक लंबा ब्रेक है, जिसमें वो अपनी कमियों पर ध्यान देकर सही तरीके से तैयारी कर सकते हैं। वहीं, सहवाग ने हैदराबाद की तारीफ करते हुए उन्हें जीत की बधाई भी दी। इसके अलावा, पंजाब की तरफ से पांच विकेट झटकने वाले अंकित राजपूत ने भी इस मैच में शानदार गेंदबाजी की।” बता दें कि अंकित राजपूत ने इस मैच में पांच विकेट हासिल किया, आईपीएल इतिहास में वह पहले ऐसे गेंदबाज बने जो पंजाब की तरफ से खेलते हुए किसी मैच में पांच विकेट लेने में कामयाब रहे हों।

Not the result we would have liked, but happy with the first half of the tournament.5 out of 7 we will take it. Have a week’s break now. Congratulations @SunRisers on the victory & a great effort from young Ankit Rajpoot becoming the first Punjab bowler to take a 5-for #SRHvKXIP

— Virender Sehwag (@virendersehwag) April 26, 2018