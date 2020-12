भारतीय टीम के पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट की दूसरी पारी में टीम इंडिया के प्रदर्शन से खासे नाराज दिखे। उन्होंने बल्लेबाजों पर तंज कसते हुए कहा कि आपने पूरी तरह से सरेंडर ही कर दिया। दरअसल, चार टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले के दूसरी पारी में भारतीय टीम सिर्फ 36 रनों पर सिमट गई थी। पहली पारी में 53 रन की बढ़त हासिल करने के बाद ऑस्ट्रेलिया को 90 रनों का टारगेट मिला था। उसने 2 विकेट के नुकसान पर उसे हासिल कर लिया।

जब टीम इंडिया के 6 विकेट गिर चुके थे उसी समय सहवाग ने ट्वीट में कहा, ‘‘19/6, ये भारत के टेस्ट इतिहास में यह सबसे जल्दी गिरे 6 विकेट हैं। सरेंडर कर दिए बिल्कुल यार। पर थोड़ी उम्मीद अभी भी करनी चाहिए, क्या पता, कुछ जादू हो जाए।’’ सहवाग ने 6 विकेट गिर जाने के बाद भी चमत्कार की उम्मीद की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और भारतीय टीम टेस्ट इतिहास के अपने न्यूनतम स्कोर पर ढेर हो गई। मैच खत्म होने के बाद सहवाग ने फिर से ट्वीट किया।

इस बार वीरू ने टीम इंडिया की बल्लेबाजी को OTP कहा। उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘भूलने के लिए OTP 49204084041 है।’’ सचिन तेंदुलकर ने ऑस्ट्रेलिया की तारीफ की। उन्होंने कहा कि कंगारू टीम ने भारत को मैच से पूरी तरह बाहर कर दिया। सचिन ने लिखा, ‘‘जिस तरह भारत ने पहली पारी में बल्लेबाजी और गेंदबाजी की थी, वो मैच में ड्राइविंग सीट पर थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जबरदस्त वापसी की। यह टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती है। यह जब तक खत्म नहीं हो जाता है तब तक खत्म नहीं होता। दूसरे हाफ में भारत पछाड़ दिया गया। ऑस्ट्रेलिया को बधाई।’’

With the way India batted & bowled in the 1st innings, they were in the driver’s seat, but the Aussies came back really hard this morning.

That is the beauty of Test cricket.

It’s NEVER over till it’s over. India was outclassed in the 2nd half. Congratulations to Australia!

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) December 19, 2020