सचिन बने राम और सहवाग हनुमान, तेजी से वायरल हो रही है ये फोटो

पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग अक्सर ही सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं। सहवाग ट्विटर पर अपने चुटीले ट्वीट्स के लिए जाने जाते हैं। अपने अजीबो-गरीब ट्वीट को लेकर अक्सर ही सुर्खियां बटोरने वाले सहवाग एक बार फिर खबरों में हैं और इस बार उनके साथ लोग मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के बारे में भी बातें कर रहे हैं। दरअसल, सोशल मीडिया पर सचिन और सहवाग की एक तस्वीर इस वक्त काफी वायरल हो रही है। इस तस्वीर को खुद सहवाग ने अपने अकाउंट पर शेयर किया है। तस्वीर में सचिन तेंदुलकर राम बने दिख रहे हैं तो सहवाग हनुमान की मुद्रा में बैठे दिख रहे हैं। इस फोटो में सचिन खड़े हैं और उन्होंने अपने सामने घुटनों पर बैठे सहवाग के कंधे पर हाथ रखा हुआ है। वहीं सहवाग ने अपने कंधे पर गदा जैसी दिखने वाली एक वस्तु पकड़ी है। दोनों के दूसरे हाथ में कॉफी का मग है और दोनों ही फोटो में हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं।

तस्वीर को देखकर कोई भी यह कह सकता है कि दोनों ने मजाकिया अंदाज में यह तस्वीर क्लिक कराई है और भगवान राम और हनुमान का रोल निभाया है। तस्वीर के कैप्शन में सहवाग ने लिखा है, ‘जब आप भगवान सचिन तेंदुलकर के साथ होते हैं तो अच्छा यही रहेगा कि उनके चरणों पर बैठ जाओ।’ दोनों दिग्गज क्रिकेटर्स के फैन्स इस तस्वीर को बेहद पसंद कर रहे हैं। लोग सहवाग और तेंदुलकर की तारीफ में बहुत सी बातें कह रहे हैं।

Mast lag rhe h dono log — Nisha Verma (@NishaVe09928864) June 10, 2018

Not only Ram , Hanuman also god only….

This pic seems like that…#RamjiHanumanji — Nikhil‌ (@nikhil________) June 10, 2018

Thank you for making our Childhood awesome — R A T N I $ H (@LoyalSachinFan) June 10, 2018

Great One..This Photograph will go to History as a Masterpiece.. — SUDHIR MISHRA (@SHAHSUDH) June 10, 2018

Viru its an amazing stuff. Sachin paji is awesome. — Ashish Nehra (@AshishNehra29) June 10, 2018

आपको बता दें कि हाल ही में दोनों क्रिकेटर्स विक्रम सठाये के शो ‘वाट द डक’ में एकसाथ आए थे। यह तस्वीर इसी शो की शूटिंग के दौरान ली गई थी। इस शो के दौरान दोनों ने कई बातों का जिक्र किया, सचिन ने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि सहवाग जब टीम में आया तो यह मेरे से बात नहीं करता था। सचिन ने कहा, ”सहवाग टीम में शामिल होने के बाद चुपचाप ड्रेसिंग रूम में बैठा रहता। एक दिन सहवाग से मैंने कहा चलो कैंटीन खाना खाने चलते हैं तो इस पर सहवाग सहमा सा मेरे पास आया। इसके बाद मैंने उससे बात करने की शुरुआत की”।

