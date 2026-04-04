चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत आईपीएल 2026 में काफी खराब रही है और ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में इस टीम को पहले दो लीग मैचों में लगातार हार मिली। सीएसके को पहले राजस्थान रॉयल्स ने हराया और फिर इस टीम को पंजाब किंग्स के हाथों हार मिली। इन दोनों मुकाबलों में ऐसा लगा ही नहीं कि सीएसके वो टीम है जो 5 बार की चैंपियन रही है। अब दो हार के बाद वीरेंद्र सहवाग ने बताया कि सीएसके की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है और अगर उन्होंने अपनी कमी दूर नहीं की तो उनके लिए मुश्किल होगा।

काफी हल्की है सीएसके की गेंदबाजी

सहवाग ने क्रिकबज पर सीएसके के बारे में बात करते हुए कहा कि इस टीम की गेंदबाजी काफी हल्की है। उन्होंने इस बार जरूर मैट हेनरी को लिया है, लेकिन खलील अहमद, मैट हेनरी, नूर, ऐसा लग रहा था कि पंजाब किंग्स के खिलाफ नूर अहमद कुछ करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राहुल चाहर भी टीम में हैं, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाए और एक बार भी ऐसा लगा नहीं कि सीएसके के गेंदबाज पंजाब किंग्स के परेशान कर पाए।

सहवाग ने आगे कहा कि पंजाब के खिलाफ मैट हेनरी को एक विकेट में दो विकेट जरूरत मिले और उस वक्त ऐसा लगा कि वो शायद रन गति को रोक लेते तो पंजाब को दिक्कत हो सकती थी। वहीं अंशुल कंबोज जो हरियाणा के युवा खिलाड़ी हैं और भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं, लेकिन सीएसके की गेंदबाजी में वो बात नजर नहीं आई कि ये निरंतर गेंदबाजी कर रहे हों। हालांकि सीएसके ने अभी दो मैच खेले हैं, लेकिन उनको ये सोचना होगा कि हम अपने गेंदबाजों को किस तरह से यूज करें।

सहवाग ने कहा कि सीएसके को सोचना होगा कि वो किस गेंदबाज को खिलाएं जो दवाब बना सके। अगर ये टीम पहले बैटिंग करके 210, 220, 230 बनाएंगे और ये स्कोर चेज हो जाता है तो फिर उनके पास विकल्प है कि भाई पहले चेज करो। पर चेज करने में सीएसके की बैटिंग वैसी नहीं है क्योंकि विकेट गिर गए तो ये टीम दवाब में आ जाएगी। हमने देखा कि केकेआर 226 चेज नहीं कर पाई। अगर ये पहले बैटिंग करते हैं और दूसरी टीम ने 240 बना दिए तो, आपको सोचना होगा कि किस तरह से गेंदबाजी में धार लाना है।

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