साउथ अफ्रीका से हार के बाद टीम इंडिया के पूर्व ओपनर बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के सामने जब विराट कोहली का नाम लिया गया तो वो थोड़े से भड़के हुए नजर आए। दरअसल सहवाग से एक शो के दौरान पूछा गया कि साउथ अफ्रीका से मिली हार के बाद क्या आपको टीम इंडिया में विराट कोहली की कमी खल रही है, काश वो होते।

विराट कोहली अब चले गए

सहवाग से ये सवाल क्रिकबज पर पूछा गया। एंकर के इस सवाल का जवाब देते हुए सहवाग ने कहा कि ऐसा नहीं है कि कोहली चले गए तो… हम भी कहते की काश सचिन तेंदुलकर खेल रहे होते। उन्होंने भी बहुत मैच जिताए हैं और उनका समय था और वो चले गए। वो खत्म हो गया और अब आप विराट कोहली से आगे बढ़ चुके हो। अब किसी और को विराट कोहली बनना पड़ेगा।

सहवाग ने आगे कहा कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ बहुत खिलाड़ियों के पास विराट कोहली बनने का मौका था। तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या के पास विराट कोहली बनने का मौका था। किसी को तो कोहली बनना पड़ेगा, किसी को तो मैच खत्म करना पड़ेगा।

कोहली की तरह मैच खत्म करना सीखना होगा

सहवाग ने कहा कि भारत-साउथ अफ्रीका मैच के दौरान जब मैं कमेंट्री कर रहा था तब एक आंकड़ा सामने आया जिसमें था कि विराट कोहली के बिना भारत ने टी20 वर्ल्ड कप में कभी 160 से बड़ा स्कोर चेज ही नहीं किया है। कोहली नॉट आउट जाते थे, मैच खत्म करके जाते थे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ किसने मैच खत्म किया। इस वर्ल्ड कप में किस भारतीय बैटर ने मैच खत्म किया है अब तक। किसी को तो विराट कोहली बनना पड़ेगा, वो आपको सीखना पड़ेगा। आप चेज कर रहे हैं तो देखो और मैच खत्म करो। जीत के बाद आपसे कोई स्ट्राइक रेट की बात नहीं करेगा।

ये खबर भी पढ़ें

टी20 वर्ल्ड कप: साउथ अफ्रीका से हार के बाद भी भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावना, समझिए पूरा समीकरण

Opinion: कुछ तो शर्म करते; टी20 वर्ल्ड कप में हार के बाद दर्द में था पूरा देश, हंस रहे थे कप्तान सूर्यकुमार यादव