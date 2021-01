ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैच की सीरीज के आखिरी टेस्ट की पहली पारी में वाशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर ने जबरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहिरा किया। दोनों आलराउंडर्स ने न सिर्फ अर्धशतक लगाए, बल्कि टीम इंडिया को संकट से भी उबारा। उनकी इस पारियों की फैंस के साथ-साथ दिग्गज क्रिकेटर्स भी तारीफ कर रहे हैं। सुंदर और ठाकुर की पारियां देखकर पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग को अपने जमाने की ब्लाक ब्लास्टर फिल्म शोले के मशहूर डॉयलॉग ‘ठाकुर’ की याद आ गई। वहीं, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने मराठी भाषा में टीम इंडिया को हैट्स ऑफ किया।

वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट कर सुंदर और ठाकुर को बधाई दी। उन्होने ट्वीट किया, ‘यदि एक शब्द में भारतीय टीम के साहस की व्याख्या करनी हो तो वह शब्द ‘दबंग’ है। बहुत ही साहसी और बहादुर भरी पारी। अति संदुर ठाकुर।’ दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, ‘इन दोनों क्रिकेटर्स के लिए गाबा द ढाबा। सुंदर और ठाकुर शानदार।’ एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा, ‘एडिलेड 2003: भारत पहली पारी में 33 रन कम था। आज ब्रिसबेन में भारत 33 रन कम रह गया, जब एक समय लग रहा था कि वह 133 रन पीछे रह जाएगा। यह देखते हुए कि ऑस्ट्रेलिया के 4 गेंदबाज जो टेस्ट क्रिकेट में 1000 से ज्यादा विकेट ले चुके हैं, उनके सामने यह बहुत बड़ा प्रयास माना जाना चाहिए। शानदार जबर्दस्त।’

विराट कोहली ने भी टीम इंडिया खासकर सुंदर और शार्दुल की तारीफ की। उन्होंने ट्वीट में लिखा, ‘वाशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर ने बहुत ज्यादा परिश्रम किया और भरोसा दिलाया। यही टेस्ट क्रिकेट है। डेब्यू मैच में वाशिंगटन ने बहुत ज्यादा धैर्य का परिचय दिया।’ उन्होंने शार्दुल ठाकुर को टैग करते हुए मराठी में हैट्स ऑफ।

वेरी वेरी स्पेशल के नाम से प्रसिद्ध वीवीएस लक्ष्मण ने लिखा, ‘टेस्ट क्रिकेट में पहला अर्धशतक बनाने के लिए वाशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर को बधाई। तुम दोनों ने जिस तरह से संघर्ष, तकनीक और आत्मविश्वास का प्रदर्शन किया उसके लिए बहुत सा प्यार। युवा बल्लेबाजों के लिए यह बढ़िया उदाहरण भी है कि वे अपनी बल्लेबाजी पर काम करें, क्योंकि आप नहीं जानते कि बल्ले से किया गया आपका योगदान कब टीम के लिए काम आ जाए।’ उन्होंने अपने ट्वीट को AUSvIND को टैग भी किया।

The best possible way to go to a maiden Test 50! Well played, Shardul Thakur @hcltech | #AUSvIND pic.twitter.com/BhzAXTkfz9

— cricket.com.au (@cricketcomau) January 17, 2021