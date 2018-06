स्टार क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने ट्विटर पर एक तस्वीर साझा की है। तस्वीर किसी रेस्टोरेंट की लग रही है। जिसमें सीट पर बैठकर एक बुजुर्ग शख्स टेबल पर रखा अपना खाना खा रहा है। उसी टेबल पर एक तस्वीर है, तस्वीर में एक नई उम्र का शख्स एक महिला के साथ बैठा हुआ दिख रहा है। तस्वीर के कैप्शन में लिखा हुआ है,”सच्चा प्यार मौजूद है।” वीरेंद्र सहवाग ने इसी तस्वीर को साझा करते हुए ट्वीट किया है।अपने ट्वीट में वीरेंद्र सहवाग ने लिखा है,” एक आदमी रेस्टोरेंट में अपनी और अपनी पत्नी की तस्वीर के साथ खाना खा रहा है। सिर्फ प्यार है, जिसकी आपको जरूरत है।” तस्वीर से अनुमान लग रहा है कि बुजुर्ग शख्स की पत्नी या तो अब उसके साथ नहीं है या फिर उससे दूर जा चुकी है। लेकिन उसकी मौजूदगी के अहसास को उसकी तस्वीर के जरिए ये बुजुर्ग आज भी महसूस कर रहा है।

A man eating by himself at a restaurant with a picture of himself and his wife. One love is what you need. pic.twitter.com/OBhDLGDvgA

— Virender Sehwag (@virendersehwag) June 4, 2018