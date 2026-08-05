भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत 15 अगस्त से होगी और इससे पहले अगर बात दोनों देशों के बीच अब तक खेले गए टेस्ट मैचों में सबसे बड़े व्यक्तिगत स्कोर बनाने की हो तो इसमें श्रीलंका के पूर्व ओपनर सनत जयसूर्या पहले स्थान पर हैं। इस लिस्ट में वीरेंद्र सहवाग दूसरे स्थान पर ओवरऑल हैं, लेकिन सहवाग श्रीलंका के खिलाफ भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज भी हैं।

जयसूर्या नंबर 1, सहवाग दूसरे स्थान पर मौजूद

भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले स्थान पर श्रीलंका के पूर्व ओपनर सनत जयसूर्या मौजूद हैं। जयसूर्या ने भारत के खिलाफ 340 रन की पारी साल 1997 में खेली थी और उन्होंने 578 गेंदों का सामना करते हुए 340 रन बनाए थे और इस दौरान उन्होंने 2 छक्के और 36 चौके भी लगाए थे। इस सूची में दूसरे स्थान पर भारत के पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग हैं जिन्होंने साल 2009 में श्रीलंका के खिलाफ 254 गेंदों पर 293 रन की पारी खेली थी। इस दौरान सहवाग ने 7 छक्के और 40 चौके भी लगाए थे।

इस सूची में तीसरे नंबर पर श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज महेला जयवर्धने हैं जिन्होंने साल 2009 में ही भारत के खिलाफ 435 गेंदों पर 275 रन की पारी खेली थी और इस दौरान उन्होंने एक छक्का और 27 चौके जड़े थे। विराट कोहली इस लिस्ट में चौथे नंबर पर काबिज हैं जो भारत के लिए अब टेस्ट प्रारूप में नहीं खेलते हैं। कोहली ने साल 2017 में श्रीलंका के खिलाफ 287 गेंदों पर 243 रन की पारी खेली थी और उनकी इस पारी में उन्होंने 25 चौके जड़े थे जबकि इस लिस्ट में 5वें नंबर पर महेला जयवर्धने ही हैं जिन्होंने साल 1999 में 2 छक्के और 30 चौकों के साथ 465 गेंदों पर 242 रन की पारी खेली थी।

भारत-श्रीलंका टेस्ट मैच में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले टॉप-5 बैटर

सनत जयसूर्या- 340 रन, 578 गेंद, 1997

वीरेंद्र सहवाग- 293 रन, 254 गेंद, 2009

महेला जयवर्धने- 275 रन, 435 गेंद, 2009

विराट कोहली- 243 रन, 287 गेंद, 2017

महेला जयवर्धने- 242 रन, 465 गेंद, 1999

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वैभव सूर्यवंशी 23 अगस्त से एक्शन में नजर आएंगे और दलीप ट्रॉफी 2026-27 में ईस्ट जोन टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस सीजन में वो अपनी टीम के लिए ओपन करते नजर आएंगे और उनके ओपनिंग पार्टनर अभिमन्यु ईश्वरन हो सकते हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)