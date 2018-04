भारत के धुरंधर बल्‍लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने भारत के नए ‘बैटिंग बाहुबली’ से देश के क्रिकेट प्रशंसकों को रूबरू कराया है। सहवाग ने मंजूर पांडव की तारीफ करते हुए उन्‍हें कश्‍मीर का हीरो करार दिया है। पूर्व धुरंधर बल्‍लेबाज ने ट्वीट किया, ‘ये हैं कश्‍मीर के हीरो मंजूर पांडव उर्फ द बैटिंग बाहुबली। यह किंग्‍स इलेवन पंजाब के एक अभ्‍यास मैच के दौरान का पल है। मैच खेलने से पहले ही इतने प्रशंसक होना दुर्लभ है। वास्‍तव में वह एक सच्‍चे प्रेरणास्रोत हैं। यह अनुभव (IPL में खेलने का) उनके लिए बेहतरीन रहेगा और बहुत से लोगों को प्रेरणा भी देगा।’ मंजूर डार पांडव को घाटी में बैंटिंग सनसनी के तौर पर जाना जाता है। वह अपनी विस्‍फोटक बल्‍लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। किंग्‍स इलेवन पंजाब ने उन्‍हें बेस प्राइस (20 लाख रुपये) पर ही अपने पक्ष में किया था। मंजूर ने सैयद मुश्‍ताक अली T20 टूर्नामेंट में जम्‍मू-कश्‍मीर (नॉर्थ जोन) के लिए खेलते हुए बेहतरीन प्रदर्शन किया था। उन्‍होंने अपनी शानदार बल्‍लेबाजी से कुछ मैच भी जितवाए थे। हालांकि, IPL 2018 में मंजूर को अभी तक एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला है। बता दें कि जम्‍मू-कश्‍मीर के एक और क्रिकेटर परवेज रसूल को इस बार मौका नहीं मिला। यहां तक उनका नाम ऑक्‍शन में भी शामिल नहीं था।

The hero from Kashmir, @pandav_manzoor urf The batting Baahubali .This is during one of our Kings 11 practice matches. Rarely does one have such a following even before playing. He is a true inspiration and this experience will be wonderful for him and inspire a lot of people pic.twitter.com/OC6PqS3rOK

