वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के बाद सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। वह इंस्टाग्राम पर अक्सर तस्वीरें और वीडियोज पोस्ट करते रहते हैं। यही नहीं, उनकी पोस्ट के कैप्शन भी वायरल होते रहते हैं। सहवाग ने 5 अगस्त 2021 को इंस्टाग्राम पर शेयर की गई एक पोस्ट में सौरव गांगुली को लेकर मजेदार कमेंट किया। इसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स उनसे एक खास चीज का फॉर्मूला पूछने लगे।

सहवाग ने इंस्टाग्राम पर जो अपनी तस्वीर पोस्ट की है, उसमें वह एक किताब पढ़ते नजर आ रहे हैं। किताब का नाम ए सेंचुरी इज नॉट इनफ: माई रोलर-कोस्टर राइड टू सक्सेस (A Century is Not Enough: My Roller-coaster Ride to Success) है। यह एक इंग्लिश ऑटोबॉयोग्राफी है, जिसे भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के मौजूदा अध्यक्ष सौरव गांगुली ने ही लिखा है।

अपनी पोस्ट के कैप्शन में सहवाग ने लिखा, ‘कुछ भी कहलो दादा, समझौता तो आपने लॉर्ड्स की बॉलकनी पर नहीं किया था। आज एक बार और हो जाए?’ उन्होंने अपनी पोस्ट को cricket और souravganguly को टैग भी किया। उनकी यह पोस्ट थोड़ी ही देर में वायरल हो गई। उनकी इस पोस्ट पर 5 घंटे के भीतर ही 1.30 हजार से ज्यादा लाइक्स और 250 से ज्यादा कमेंट आ चुके थे।

कमेंट्स करने वाले उनसे पूछने लगे कि एक मिनट पहले तो आप टीवी पर कॉमेंट्री कर रहे थे, फिर यहां ये पोस्ट कैस कर दी। क्या आपकी आईडी कोई दूसरा चलाता है। यही नहीं कुछ लोग उनसे सिर पर वापस बाल आने का फॉर्मूला भी पूछने लगे। दरअसल, सहवाग ने जो तस्वीर पोस्ट की है, उसमें उनके सिर पर घने बाल दिख रहे हैं।

dax_xxvii ने पूछा, ‘सर बाल कैसे वापस आए? कोई फॉर्मूला बता दीजिए।’ thedrivingbeast ने लिखा, ‘भाई बाल दोबारा से बढ़ाने का फॉर्मूला बता दो।’ fit_coach_bulu ने लिखा, ‘आपके बाल कैसे आ गए पाजी।’ manoj_kshil89 ने लिखा, ‘आपके बालों का राज क्या है सर???’ bijinbabu4bz ने लिखा, ‘हेयर ट्रांसप्लांट? किस क्लीनिक से कराया साब?’

कुछ लोगों ने गांगुली की किताब की भी तारीफ की। ankitiwari___9369 ने लिखा, ‘कुछ भी हो दादा ने लिखा गजब है।’ saikrishnakris ने लिखा, ‘किसी को हमेशा सीखना चाहिए कि जिसने (दादा) उनका करियर बनाया, वह अपने गुरु के प्रति इतना सम्मान रखता और उनके प्रति ईमानदार रहता है।’