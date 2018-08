स्कूल टेक्स्ट बुक में छपा कुछ ऐसा, भड़क गए वीरेंद्र सहवाग

भारतीय क्रिकेट टीम के पू्र्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। वह अक्सर किसी ना किसी मुद्दे पर लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं। सहवाग बेबाकी से अपनी राय रखते हैं, जिसे लेकर उन्हें काफी सराहा भी जाता है। हाल ही में सहवाग ने एक स्कूल टेक्स्ट बुक में कुछ ऐसा देखा, जिस पर भड़क गए। इस पुस्तक में छात्रों को यह पढ़ाया जा रहा है कि एक बड़ा परिवार कभी सुखी जीवन नहीं व्यतीत करता।

सहवाग ने इसका फोटो लेकर ट्वीट किया, जिसके एक पैराग्राफ में लिखा है कि “बड़े परिवार में माता-पिता, दादा-दादी और कई बच्चे होते हैं। एक बड़ा परिवार खुशहाल जिंदगी नहीं बिता सकता।”

A lot of such crap in school textbooks. Clearly the authorities deciding and reviewing content not doing their homework pic.twitter.com/ftaMRupJdx

— Virender Sehwag (@virendersehwag) August 5, 2018