‘लगा था कोरोना के इस विचित्र साल में शायद कुछ विचित्र करेगी कोलकाता की टीम लेकिन उसने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली। जीता हुआ मैच हारना भी कुछ विचित्र ही करना है।’ भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने कोलकाता की हार को बहुत ही शर्मनाक करार देते हुए ये बातें कहीं।

सहवाग ने कहा, ‘कोलकाता-मुंबई के मैच में आखिरी के दो ओवर छोड़ दें तो हमेशा बॉल टू बॉल स्कोर रहा। उससे पहले 18 गेंदें 21 रन, 17 गेंदें 19 रन थे। ऐसे चल रहा था। मतलब समझ में नहीं आया कि कैसे यह हुआ। जीता हुआ मैच कैसे हारा जाता है यह आज हमने देख लिया। ऐसे हारा जाता है जीता हुआ मैच। आपके मुख्य बल्लेबाज क्रीज पर खड़े हैं। वे नाबाद भी रहते हैं और आप मैच हार जाते हैं।’

सहवाग ने कहा, ‘सामान्यतया अपना नेट रनरेट सही या बेहतर करने के लिए टीमें ऐसे स्थिति में (जब कम टारगेट मिला होगा) जल्दी से जल्दी मैच खत्म करने की कोशिश करती हैं। लेकिन यहां जल्दी खत्म करने की बात तो दूर आप 10 रन से मैच हार गए। मतलब नेट रनरेट अपना और खराब कर लिया। यह मेरी समझ में नहीं आया।’

सहवाग ने कहा, ‘क्या इयोन मॉर्गन अब भी यही कहेंगे कि हम ऐसे ही खेलेंगे। मतलब ऐसे ही हारेंगे।’ सहवाग ने कोलकाता की हार के बाद यह सोशल मीडिया पर यह पोस्ट भी शेयर की।

Mumbai to Kolkata in the last 5 overs.

Coming back from the dead. #MIvsKKR pic.twitter.com/3SQsSO9vMO

— Virender Sehwag (@virendersehwag) April 13, 2021