भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी जिसकी शुरुआत 15 अगस्त से होगी। इस टेस्ट सीरीज से पहले अगर बात श्रीलंका के खिलाफ भारत की तरफ से टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की हो तो इसमें नवजोत सिंह सिद्धू पहले स्थान पर हैं। सिद्धू भारत की तरफ से इस टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ियों से भी आगे हैं।

नवजोत सिंह सिद्धू हैं टॉप पर

श्रीलंका के खिलाफ नवजोत सिंह सिद्धू ने कुल 11 टेस्ट मैच खेले थे और इसमें उन्होंने कुल 18 छक्के लगाए थे। नवजोत सिंह सिद्धू ने इस टीम के खिलाफ टेस्ट मैच में कुल 135 रन बनाए थे जिसमें 102 चौके शामिल हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के बाद श्रीलंका के खिलाफ भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में दूसरे नंबर पर वीरेंद्र सहवाग हैं जिन्होंने 11 मैचों में कुल 15 छक्के लगाए थे। सहवाग ने इस टीम के खिलाफ टेस्ट मैच में 1239 रन बनाए थे।

इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हार्दिक पंड्या हैं जिन्होंने 3 मैचों में 10 छक्के लगाए थे जबकि सचिन तेंदुलकर लिस्ट में तीसरे नंबर पर ही हैं जिन्होंने 25 मैचों में 10 छक्के लगाए थे। चौथे स्थान पर इस सूची में एमएस धोनी, रोहित शर्मा और सौरव गांगुली हैं जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ अपने टेस्ट करियर के दौरान कुल 9-9 छक्के लगाए थे। वहीं रविंद्र जडेजा 7 छक्कों के साथ 5वें स्थान पर हैं जबकि छठे स्थान पर ऋषभ पंत, मोहम्मद शमी, कपिल देव और विराट कोहली 6-6 छक्कों के साथ मौजूद हैं।

श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-8 भारतीय

नवजोत सिंह सिद्धू- 18 छक्के

वीरेंद्र सहवाग- 15 छक्के

हार्दिक पंड्या- 10 छक्के

सचिन तेंदुलकर- 10 छक्के

एमएस धोनी- 9 छक्के

रोहित शर्मा- 9 छक्के

सौरव गांगुली- 9 छक्के

रविंद्र जडेजा- 7 छक्के

ऋषभ पंत- 6 छक्के

मोहम्मद शमी- 6 छक्के

कपिल देव- 6 छक्के

विराट कोहली- 6 छक्के

विनोद कांबली- 5 छक्के

श्रेयस अय्यर- 4 छक्के

इशान नंबर 3, अभिषेक से आगे शिवम दुबे; 2026 में इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले शीर्ष-10 बल्लेबाज

इंटरनेशनल क्रिकेट में साल 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर ऑस्ट्रिया के बैटर हैं तो वहीं टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में तीन भारतीय मौजूद हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)