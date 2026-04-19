राजस्थान रॉयल्स को आईपीएल 2026 में अपना अगला मैच केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेलना है, लेकिन इस मुकाबले से पहले टीम इंडिया के पूर्व बैटर वीरेंद्र सहवाग ने टीम के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा पर तंज कसा। जडेजा को राजस्थान ने सीएसके से संजू सैमसन के बदले ट्रेड किया था। सहवाग के मुताबिक जडेजा की बैटिंग और उनका स्ट्राइक रेट ऐसा नहीं है कि वो राजस्थान को जीत दिला सकें।

जडेजा बैटिंग के दम पर जीत नहीं दिला सके

सहवाग ने क्रिकबज पर बात करते हुए कहा कि राजस्थान की बात करें तो इस टीम के लिए सिर्फ तीन बैटर वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल और ध्रुव जुरेल ही रन बना रहे हैं। इन तीनों के अलावा अन्य कोई फॉर्म में भी नहीं है। रविंद्र जडेजा अनुभवी खिलाड़ी हैं, लेकिन उनकी बल्लेबाज या फिर उनका स्ट्राइक रेट ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए मैच जीत लेंगे। इसलिए किसी ना किसी को जिम्मेदारी लेनी होगी कि अगर आपका टॉप ऑर्डर फेल हो जाता है तो फिर टीम को जीत दिलानी है।

350 से ज्यादा टी20 मैच खेल चुके हैं जडेजा

सहवाग ने आगे कहा कि राजस्थान को हैदराबाद के खिलाफ हार मिली थी और इस मैच में रविंद्र जडेजा ने जो रन बनाए वो सिर्फ एक औपचारिकता ही थी। वो मैच जिताने वाले रन नहीं थे और राजस्थान हार चुकी थी। आप अगर टीम की जीत के लिए रन नहीं बना रहे हैं तो फिर उसका क्या महत्व है। अगर आप टीम को जीत नहीं दिला रहे हैं तो फिर आप जो रन बना रहे हैं उसकी क्या वैल्यू है। आपको बता दें कि 37 साल के जडेजा ने अब तक अपने क्रिकेटर करियर में खेले 351 मैचों में 4061 रन बनाए हैं जबकि उनके नाम पर अब तक कुल 238 विकेट लिए हैं। बल्लेबाजी में टी20 में उनका बेस्ट स्कोर नाबाद 77 रन है जबकि उनकी बेस्ट गेंदबाजी 16 रन देकर 5 विकेट रहा है।

अभिषेक ने तोड़ा सहवाग का महारिकॉर्ड, IPL में सबसे कम गेंदों पर 2000 रन बनाने वाले टॉप-9 भारतीय

अभिषेक शर्मा ने सीेएसके के खिलाफ दमदार पारी खेली और वीरेंद्र सहवाग के इस महारिकॉर्ड को तोड़ दिया। अभिषेक ने 15 गेंदों पर अर्धशतक भी लगाया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)