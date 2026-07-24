भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा मंच है जिसने कई साधारण युवाओं को रातों-रात राष्ट्रीय नायक और लेजेंड बना दिया है। दशकों तक, क्रिकेटरों का करियर संन्यास के बाद मुख्य रूप से कोचिंग, कमेंट्री या खेल प्रशासन तक ही सीमित माना जाता था, लेकिन 21वीं सदी के भारत में यह परिदृश्य पूरी तरह से बदल चुका है।

आज के क्रिकेटर केवल पिच पर शतक या विकेट नहीं ले रहे हैं, बल्कि वे कॉरपोरेट बोर्डरूम में भी अपनी गहरी छाप छोड़ रहे हैं। जैसा कि यह कहा गया है, ‘क्रिकेट ने उन्हें लेजेंड्स बनाया, लेकिन स्टार्टअप्स ने उन्हें बिजनेस आइकॉन बना दिया है।’’ आज के ये खेल दिग्गज अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने और भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देने के लिए नए और इनोवेटिव स्टार्टअप्स में भारी निवेश कर रहे हैं।

वे अब केवल विज्ञापनों से पैसा कमाने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि खुद ब्रांड्स के मालिक हैं, एंजेल इन्वेस्टर्स हैं और वेंचर कैपिटल फर्म चला रहे हैं। यही वजह है कि आज सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह और शिखर धवन जैसे नाम सिर्फ क्रिकेट के नहीं, बल्कि भारत के सफल निवेशकों और उद्यमियों की सूची में भी शामिल हैं।

किसी ने अपना लाइफस्टाइल ब्रांड खड़ा किया, किसी ने वेंचर कैपिटल फर्म बनाई तो किसी ने देश के उभरते स्टार्टअप्स में शुरुआती निवेश कर बड़ी सफलता हासिल की। आइए भारत के उन शीर्ष क्रिकेटरों की व्यावसायिक यात्रा और उनके निवेश पोर्टफोलियो पर एक विस्तृत नजर डालते हैं, जिन्होंने खेल के साथ-साथ व्यापार की दुनिया में भी सफलता के नए झंडे गाड़े हैं।

सचिन तेंदुलकर: मास्टर ब्लास्टर से स्मार्ट इन्वेस्टर तक

क्रिकेट के ‘भगवान’ कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने जिस तरह से पिच पर अपनी हर पारी को तकनीकी समझ और सावधानी से बुना, उसी तरह वह व्यापार और निवेश की दुनिया में भी एक बेहद स्मार्ट और दूरदर्शी निवेशक के रूप में उभरे हैं।

कुल संपत्ति (Net Worth): अपने शानदार करियर और स्मार्ट निवेशों के दम पर सचिन तेंदुलकर की कुल संपत्ति करीब 1415 करोड़ रुपये तक (कई मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से) पहुंच गई है।

अपने शानदार करियर और स्मार्ट निवेशों के दम पर सचिन तेंदुलकर की कुल संपत्ति करीब 1415 करोड़ रुपये तक (कई मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से) पहुंच गई है। व्यावसायिक ब्रांड्स (Brands): सचिन तेंदुलकर व्यावसायिक रूप से ‘SRT10’ और कपड़ों के लोकप्रिय ब्रांड ‘TRUE BLUE’ (ट्रू ब्लू) से जुड़े हुए हैं।

सचिन तेंदुलकर व्यावसायिक रूप से ‘SRT10’ और कपड़ों के लोकप्रिय ब्रांड ‘TRUE BLUE’ (ट्रू ब्लू) से जुड़े हुए हैं। निवेश रणनीति (Investments): सचिन तेंदुलकर को आज भारत के सबसे होशियार स्टार्टअप निवेशकों में से एक माना जाता है। उनकी इस समझ का सबसे बड़ा उदाहरण इस्तेमाल की गई कारों की ऑनलाइन खरीद-बिक्री करने वाली ‘Spinny’ (स्पिनी) नामक यूनिकॉर्न कंपनी में एक शुरुआती निवेशक के तौर पर पैसा लगाना है। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर ने ‘Azad Engineering’ (आजाद इंजीनियरिंग) जैसी कंपनी की क्षमता को उसके सफल आईपीओ (IPO) से बहुत पहले ही पहचान लिया था और उसे अपना वित्तीय समर्थन दिया था।

विराट कोहली: आक्रामकता और प्रीमियम लाइफस्टाइल का संगम

विराट कोहली जितने अपने आक्रामक खेल, शानदार कवर ड्राइव और फिटनेस के लिए जाने जाते हैं, उनका बिजनेस पोर्टफोलियो भी उतना ही मजबूत है। विराट कोहली ने अपनी अपार लोकप्रियता को एक बेहतरीन व्यावसायिक साम्राज्य में तब्दील कर दिया है।

कुल संपत्ति (Net Worth): विराट कोहली की वर्तमान नेटवर्थ करीब 1115 करोड़ रुपये (मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से) है।

विराट कोहली की वर्तमान नेटवर्थ करीब 1115 करोड़ रुपये (मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से) है। व्यावसायिक ब्रांड्स (Brands): विराट कोहली के पोर्टफोलियो में ‘ONE8’ (वन8) और ‘WROGN’ (रॉन्ग) जैसे यूथ-ओरिएंटेड और प्रमुख ब्रांड शामिल हैं।

विराट कोहली के पोर्टफोलियो में ‘ONE8’ (वन8) और ‘WROGN’ (रॉन्ग) जैसे यूथ-ओरिएंटेड और प्रमुख ब्रांड शामिल हैं। निवेश और व्यापार (Investments & Business): विराट कोहली ने इंश्योरेंस सेक्टर में बदलाव लाने वाली कंपनी ‘Digit Insurance’ (डिजिट इंश्योरेंस) में शुरुआती दौर में ही निवेश कर दिया था। इसके साथ ही, फूड एंड बेवरेज सेक्टर में कदम रखते हुए विराट कोहली ने ‘One8 Commune’ (वन8 कम्यून) के नाम से एक प्रीमियम रेस्टोरेंट चेन बनाई है, जो देश भर के प्रमुख शहरों में काफी लोकप्रिय हो रही है। अपनी इन रणनीतियों से विराट कोहली ने सफलतापूर्वक भारत के सबसे बड़े सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल ब्रांड्स में से एक का निर्माण किया है।

एमएस धोनी: कैप्टन कूल का स्टार्टअप विजन

महेंद्र सिंह धोनी की रणनीतियां जितनी मैदान पर शांत, सटीक और परिणाम देने वाली होती थीं, व्यापार में भी उनका नजरिया उतना ही स्पष्ट है। एमएस धोनी अब केवल विज्ञापनों की फीस लेने से आगे बढ़कर कंपनियों में सीधी हिस्सेदारी लेने (Equity Model) में विश्वास रखते हैं।

कुल संपत्ति (Net Worth): ‘कैप्टन कूल’ की कुल संपत्ति लगभग 1060 करोड़ रुपये (मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से) है।

‘कैप्टन कूल’ की कुल संपत्ति लगभग 1060 करोड़ रुपये (मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से) है। व्यावसायिक ब्रांड्स (Brands): एमएस धोनी स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल ब्रांड ‘SEVEN’ (सेवन) तथा प्रोडक्शन हाउस ‘धोनी एंटरटेनमेंट’ से गहराई से जुड़े हैं।

एमएस धोनी स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल ब्रांड ‘SEVEN’ (सेवन) तथा प्रोडक्शन हाउस ‘धोनी एंटरटेनमेंट’ से गहराई से जुड़े हैं। निवेश (Investments): एमएस धोनी ‘Garuda Aerospace’ (गरुड़ एयरोस्पेस) जैसी ड्रोन तकनीक वाली कंपनी में एक प्रमुख निवेशक हैं। उनके व्यावसायिक दिमाग का सबसे बड़ा उदाहरण तब देखने को मिला जब उन्होंने ‘Khatabook’ ऐप के लिए करोड़ों रुपये की विज्ञापन फीस लेने के बजाय कंपनी में इक्विटी (हिस्सेदारी) लेना पसंद किया। एमएस धोनी का यह कदम साबित करता है कि वह स्टार्टअप्स के माध्यम से भारत के भविष्य में दीर्घकालिक निवेश कर रहे हैं।

युवराज सिंह: नई पीढ़ी के संस्थापकों के मददगार

मैदान पर एक ही ओवर में छह छक्के लगाने वाले और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को हराकर वापसी करने वाले युवराज सिंह ने व्यापार में भी अपनी वही जुझारू और दूरदर्शी प्रवृत्ति दिखाई है।

कुल संपत्ति (Net Worth): कई मीडिया रिपोर्ट्स में युवराज सिंह की कुल संपत्ति करीब 291 करोड़ बताई गई है।

कई मीडिया रिपोर्ट्स में युवराज सिंह की कुल संपत्ति करीब 291 करोड़ बताई गई है। ब्रांड (Brand): युवराज सिंह का मुख्य व्यावसायिक और सामाजिक ब्रांड ‘YOUWECAN VENTURES’ (यूवीकैन वेंचर्स) है।

युवराज सिंह का मुख्य व्यावसायिक और सामाजिक ब्रांड ‘YOUWECAN VENTURES’ (यूवीकैन वेंचर्स) है। निवेश (Investments): युवराज सिंह ने निवेश को एक कदम आगे ले जाते हुए खुद की एक वेंचर कैपिटल फर्म बनाई। वह ‘Healthians’ जैसी स्वास्थ्य और डायग्नोस्टिक सेवाओं से जुड़ी कंपनी के शुरुआती निवेशकों में से एक रहे हैं। आज के समय में युवराज सिंह भारत की अगली पीढ़ी के स्टार्टअप संस्थापकों का पुरजोर समर्थन कर रहे हैं और उन्हें अपना व्यवसाय बढ़ाने में मदद कर रहे हैं।

शिखर धवन (Shikhar Dhawan): ‘गब्बर’ का ग्लोबल दांव

‘गब्बर’ के नाम से मशहूर शिखर धवन भी निवेश की पिच पर तेजी से अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे हैं। उनका फोकस खेल, तकनीक और लाइफस्टाइल जैसे आधुनिक और तेजी से उभरते क्षेत्रों पर है।

कुल संपत्ति (Net Worth): शिखर धवन की कुल संपत्ति 155 करोड़ रुपये (मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से) है।

शिखर धवन की कुल संपत्ति 155 करोड़ रुपये (मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से) है। व्यावसायिक ब्रांड्स (Brands): शिखर धवन के पास ‘यशा ग्लोबल कैपिटल’, ‘DA ONE SPORTS’ और ‘DA ONE GROUP’ जैसे प्रमुख ब्रांड्स का स्वामित्व है।

शिखर धवन के पास ‘यशा ग्लोबल कैपिटल’, ‘DA ONE SPORTS’ और ‘DA ONE GROUP’ जैसे प्रमुख ब्रांड्स का स्वामित्व है। निवेश (Investments): शिखर धवन ने निवेश के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए स्पोर्ट्स-टेक, गेमिंग और ईस्पोर्ट्स स्टार्टअप्स में निवेश करने के लिए 75 मिलियन डॉलर का ‘यशा ग्लोबल कैपिटल’ लॉन्च किया है। शिखर धवन ने एग्री-टेक या संबंधित क्षेत्र की कंपनी ‘ट्रैक्टर वाला’ में निवेश किया है। इसके अलावा वह प्रीमियम आईवियर ब्रांड ‘QUE Universe’ के सह-मालिक भी बन गए हैं। शिखर धवन लगातार स्टार्टअप्स, लाइफस्टाइल ब्रांड्स और प्रीमियम रियल एस्टेट में अपना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बढ़ा रहे हैं।

भारत की तरफ से टी20 में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी बन गए, लेकिन भारत की तरफ से टेस्ट और वनडे में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हैं जिन्होंने इस उम्र में यह कमाल किया था। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)



