वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत अगस्त 2019 में हुई थी। जसप्रीत बुमराह बीते 7 साल में सबसे ज्यादा बार टेस्ट में शून्य पर आउट होने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं। बुमराह 23 बार खाता खोले बगैर पवेलियन लौटे हैं। उनके साथी गेंदबाज मोहम्मद सिराज दूसरे नंबर पर हैं। वह 16 बार खाता नहीं खोल पाए हैं।

लिस्ट में तीसरे नंबर पर यशस्वी जायसवाल और संन्यास ले चुके विराट कोहली हैं। इन दोनों के अलावा मोहम्मद शमी भी 7 बार बगैर खाता खोले पवेलियन लौटे हैं। जायवाल का डेब्यू 2023 में हुआ था। इसके बाद सूची में यानी चौथे नंबर पर रविचंद्रन अश्विन और केएल राहुल हैं। दोनों 6-6 बार खाता नहीं खोल सके।

WTC 2019-2027 शून्य पर आउट WTC में सर्वाधिक शून्य — भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में बिना खाता खोले आउट · सभी 35 खिलाड़ी सर्वाधिक शून्य 23 (बुमराह) बुमराह का शून्य % 36.5% कुल खिलाड़ी 35 WTC Cycle 2019-27 चार्ट तालिका सभी बल्लेबाज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह गेंदबाज 23 मोहम्मद सिराज गेंदबाज 16 यशस्वी जयसवाल बल्लेबाज 7 विराट कोहली बल्लेबाज 7 मोहम्मद शमी गेंदबाज 7 रविचंद्रन अश्विन गेंदबाज 6 चेतेश्वर पुजारा बल्लेबाज 6 शुभमन गिल बल्लेबाज 5 उमेश यादव गेंदबाज 5 रविंद्र जडेजा गेंदबाज 4 अजिंक्य रहाणे बल्लेबाज 4 इशांत शर्मा गेंदबाज 4 आकाश दीप गेंदबाज 3 सरफराज खान बल्लेबाज 3 प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाज 3 केएल राहुल बल्लेबाज 3 शार्दुल ठाकुर बल्लेबाज 3 वॉशिंगटन सुंदर गेंदबाज 3 हर्षित राणा गेंदबाज 2 श्रेयस अय्यर बल्लेबाज 2 कुलदीप यादव गेंदबाज 2 शाहबाज नदीम गेंदबाज 2 नितीश कुमार रेड्डी बल्लेबाज 2 ऋषभ पंत बल्लेबाज 2 रजत पाटीदार बल्लेबाज 2 बी साई सुदर्शन बल्लेबाज 2 रोहित शर्मा बल्लेबाज 2 मयंक अग्रवाल बल्लेबाज 1 ध्रुव जुरेल बल्लेबाज 1 अंशुल कम्बोज गेंदबाज 1 मुकेश कुमार गेंदबाज 1 करुण नायर बल्लेबाज 1 देवदत्त पडिक्कल बल्लेबाज 1 अक्षर पटेल गेंदबाज 1 पृथ्वी शॉ बल्लेबाज 1 बल्लेबाज Span Mat Inns NO Runs HS Ave SR 0s जसप्रीत बुमराह 2019-2025 42 63 19 334 34* 7.59 45.07 23 मोहम्मद सिराज 2020-2026 47 64 27 189 22 5.10 38.88 16 यशस्वी जयसवाल 2023-2026 30 56 2 2567 214* 47.53 66.24 7 विराट कोहली 2019-2025 46 79 5 2617 254* 35.36 51.72 7 मोहम्मद शमी 2019-2023 24 33 10 317 56* 13.78 74.94 7 रविचंद्रन अश्विन 2019-2024 41 58 3 1142 113 20.76 53.99 6 चेतेश्वर पुजारा 2019-2023 35 62 3 1769 102* 29.98 39.00 6 शुभमन गिल 2020-2026 42 76 7 2993 269 43.37 61.73 5 उमेश यादव 2019-2023 16 21 6 177 31 11.80 73.75 5 रविंद्र जडेजा 2019-2026 49 75 12 2632 175* 41.77 51.26 4 अजिंक्य रहाणे 2019-2023 29 49 3 1589 115 34.54 47.16 4 इशांत शर्मा 2019-2021 15 18 4 158 57 11.28 44.25 4 आकाश दीप 2024-2025 10 15 1 163 66 11.64 53.79 3 सरफराज खान 2024-2024 6 11 1 371 150 37.10 74.94 3 प्रसिद्ध कृष्णा 2023-2026 8 12 5 14 5* 2.00 17.72 3 केएल राहुल 2019-2026 35 65 3 2365 137 38.14 48.11 3 शार्दुल ठाकुर 2021-2025 12 20 0 373 67 18.65 60.35 3 वॉशिंगटन सुंदर 2021-2026 18 30 9 937 101* 44.61 46.89 3 हर्षित राणा 2024-2024 2 3 0 7 7 2.33 35.00 2 श्रेयस अय्यर 2021-2024 14 24 2 811 105 36.86 63.01 2 कुलदीप यादव 2021-2026 13 18 4 201 40 14.35 25.76 2 शाहबाज नदीम 2019-2021 2 3 1 1 1* 0.50 3.33 2 नितीश कुमार रेड्डी 2024-2025 10 16 1 396 114 26.40 57.30 2 ऋषभ पंत 2019-2026 42 74 4 2966 146 42.37 74.31 2 रजत पाटीदार 2024-2024 3 6 0 63 32 10.50 38.41 2 बी साई सुदर्शन 2025-2026 7 12 0 383 87 31.91 43.32 2 रोहित शर्मा 2019-2024 40 69 3 2716 212 41.15 58.32 2 मयंक अग्रवाल 2019-2022 19 33 0 1293 243 39.18 53.71 1 ध्रुव जुरेल 2024-2026 11 18 2 536 125 33.50 57.88 1 अंशुल कम्बोज 2025-2025 1 1 0 0 0 0.00 0.00 1 मुकेश कुमार 2023-2024 3 4 3 0 0* 0.00 0.00 1 करुण नायर 2025-2025 4 8 0 205 57 25.62 52.56 1 देवदत्त पडिक्कल 2024-2026 3 5 0 301 167 60.20 59.96 1 अक्षर पटेल 2021-2025 15 24 4 688 84 34.40 53.04 1 पृथ्वी शॉ 2020-2020 3 6 0 102 54 17.00 71.83 1 स्रोत: ESPNcricinfo Jansatta InfoGenIE

शुभमन गिल-उमेश यादव 5वें पर

भारत के वर्तमान कप्तान शुभमन गिल और उमेश यादव 5वें नंबर पर हैं। दोनों 5-5 बार शून्य पर आउट हुए हैं। रविंद्र जडेजा और अजिंक्य रहाणे और इशांत शर्मा 4-4 बार आउट हुए हैं। आकाशदीप, सरफराज खान, प्रसिद्ध कृष्णा,केएल राहुल, शार्दुल ठाकुर और वाशिंगटन सुंदर 3-3 बार बगैर खाता खोले पवेलियन लौटे।

पृथ्वी शॉ भी लिस्ट में शामिल

हर्षित राणा, श्रेयस अय्यर, कुलदीप यादव, शाहबाज नदीम, नितीश कुमार रेड्डी, ऋषभ पंत, रजत पाटीदार, बी साई सुदर्शन और रोहित शर्मा 2-2 बार बगैर खाता पवेलियन लौटे। मयंक अग्रवाल, ध्रुव जुरेल, अंशुल कम्बोज, मुकेश कुमार, करुण नायर, देवदत्त पडिक्कल, अक्षर पटेल और पृथ्वी शॉ 1-1 बार बगैर खाता खोले पवेलियन लौटे हैं।

WTC में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 10 बल्लेबाज

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में जो रूट ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। खास बात यह है कि उनके पहले किसी ने भी ऐसा नहीं किया था। वह अब WTC में 3000 रन बनाने वाले इकलौते कप्तान बन गए हैं। टॉप 10 की लिस्ट में रोहित शर्मा और विराट कोहली भी मौजूद हैं। पूरी खबर पढ़ें।