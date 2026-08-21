वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत अगस्त 2019 में हुई थी। जसप्रीत बुमराह बीते 7 साल में सबसे ज्यादा बार टेस्ट में शून्य पर आउट होने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं। बुमराह 23 बार खाता खोले बगैर पवेलियन लौटे हैं। उनके साथी गेंदबाज मोहम्मद सिराज दूसरे नंबर पर हैं। वह 16 बार खाता नहीं खोल पाए हैं।

लिस्ट में तीसरे नंबर पर यशस्वी जायसवाल और संन्यास ले चुके विराट कोहली हैं। इन दोनों के अलावा मोहम्मद शमी भी 7 बार बगैर खाता खोले पवेलियन लौटे हैं। जायवाल का डेब्यू 2023 में हुआ था। इसके बाद सूची में यानी चौथे नंबर पर रविचंद्रन अश्विन और केएल राहुल हैं। दोनों 6-6 बार खाता नहीं खोल सके।

WTC 2019-2027
शून्य पर आउट
WTC में सर्वाधिक शून्य — भारत
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में बिना खाता खोले आउट · सभी 35 खिलाड़ी
सर्वाधिक शून्य
23 (बुमराह)
बुमराह का शून्य %
36.5%
कुल खिलाड़ी
35
WTC Cycle
2019-27
जसप्रीत बुमराह
63 पारी · 2019-2025
गेंदबाज
23
मोहम्मद सिराज
64 पारी · 2020-2026
गेंदबाज
16
यशस्वी जयसवाल
56 पारी · 2023-2026
बल्लेबाज
7
विराट कोहली
79 पारी · 2019-2025
बल्लेबाज
7
मोहम्मद शमी
33 पारी · 2019-2023
गेंदबाज
7
रविचंद्रन अश्विन
58 पारी · 2019-2024
गेंदबाज
6
चेतेश्वर पुजारा
62 पारी · 2019-2023
बल्लेबाज
6
शुभमन गिल
76 पारी · 2020-2026
बल्लेबाज
5
उमेश यादव
21 पारी · 2019-2023
गेंदबाज
5
रविंद्र जडेजा
75 पारी · 2019-2026
गेंदबाज
4
अजिंक्य रहाणे
49 पारी · 2019-2023
बल्लेबाज
4
इशांत शर्मा
18 पारी · 2019-2021
गेंदबाज
4
आकाश दीप
15 पारी · 2024-2025
गेंदबाज
3
सरफराज खान
11 पारी · 2024-2024
बल्लेबाज
3
प्रसिद्ध कृष्णा
12 पारी · 2023-2026
गेंदबाज
3
केएल राहुल
65 पारी · 2019-2026
बल्लेबाज
3
शार्दुल ठाकुर
20 पारी · 2021-2025
बल्लेबाज
3
वॉशिंगटन सुंदर
30 पारी · 2021-2026
गेंदबाज
3
हर्षित राणा
3 पारी · 2024-2024
गेंदबाज
2
श्रेयस अय्यर
24 पारी · 2021-2024
बल्लेबाज
2
कुलदीप यादव
18 पारी · 2021-2026
गेंदबाज
2
शाहबाज नदीम
3 पारी · 2019-2021
गेंदबाज
2
नितीश कुमार रेड्डी
16 पारी · 2024-2025
बल्लेबाज
2
ऋषभ पंत
74 पारी · 2019-2026
बल्लेबाज
2
रजत पाटीदार
6 पारी · 2024-2024
बल्लेबाज
2
बी साई सुदर्शन
12 पारी · 2025-2026
बल्लेबाज
2
रोहित शर्मा
69 पारी · 2019-2024
बल्लेबाज
2
मयंक अग्रवाल
33 पारी · 2019-2022
बल्लेबाज
1
ध्रुव जुरेल
18 पारी · 2024-2026
बल्लेबाज
1
अंशुल कम्बोज
1 पारी · 2025-2025
गेंदबाज
1
मुकेश कुमार
4 पारी · 2023-2024
गेंदबाज
1
करुण नायर
8 पारी · 2025-2025
बल्लेबाज
1
देवदत्त पडिक्कल
5 पारी · 2024-2026
बल्लेबाज
1
अक्षर पटेल
24 पारी · 2021-2025
गेंदबाज
1
पृथ्वी शॉ
6 पारी · 2020-2020
बल्लेबाज
1
बल्लेबाजSpanMatInnsNORunsHSAveSR0s
जसप्रीत बुमराह2019-202542631933434*7.5945.0723
मोहम्मद सिराज2020-2026476427189225.1038.8816
यशस्वी जयसवाल2023-2026305622567214*47.5366.247
विराट कोहली2019-2025467952617254*35.3651.727
मोहम्मद शमी2019-202324331031756*13.7874.947
रविचंद्रन अश्विन2019-202441583114211320.7653.996
चेतेश्वर पुजारा2019-2023356231769102*29.9839.006
शुभमन गिल2020-202642767299326943.3761.735
उमेश यादव2019-2023162161773111.8073.755
रविंद्र जडेजा2019-20264975122632175*41.7751.264
अजिंक्य रहाणे2019-202329493158911534.5447.164
इशांत शर्मा2019-2021151841585711.2844.254
आकाश दीप2024-2025101511636611.6453.793
सरफराज खान2024-2024611137115037.1074.943
प्रसिद्ध कृष्णा2023-20268125145*2.0017.723
केएल राहुल2019-202635653236513738.1448.113
शार्दुल ठाकुर2021-2025122003736718.6560.353
वॉशिंगटन सुंदर2021-202618309937101*44.6146.893
हर्षित राणा2024-2024230772.3335.002
श्रेयस अय्यर2021-20241424281110536.8663.012
कुलदीप यादव2021-2026131842014014.3525.762
शाहबाज नदीम2019-202123111*0.503.332
नितीश कुमार रेड्डी2024-20251016139611426.4057.302
ऋषभ पंत2019-202642744296614642.3774.312
रजत पाटीदार2024-2024360633210.5038.412
बी साई सुदर्शन2025-202671203838731.9143.322
रोहित शर्मा2019-202440693271621241.1558.322
मयंक अग्रवाल2019-202219330129324339.1853.711
ध्रुव जुरेल2024-20261118253612533.5057.881
अंशुल कम्बोज2025-2025110000.000.001
मुकेश कुमार2023-202434300*0.000.001
करुण नायर2025-20254802055725.6252.561
देवदत्त पडिक्कल2024-202635030116760.2059.961
अक्षर पटेल2021-2025152446888434.4053.041
पृथ्वी शॉ2020-20203601025417.0071.831
0s = शून्य पर आउट · Ave = बल्लेबाजी औसत · SR = स्ट्राइक रेट · * नॉट आउट · WTC 2019-2027 सभी cycles सम्मिलित
स्रोत: ESPNcricinfo
Jansatta InfoGenIE

शुभमन गिल-उमेश यादव 5वें पर

भारत के वर्तमान कप्तान शुभमन गिल और उमेश यादव 5वें नंबर पर हैं। दोनों 5-5 बार शून्य पर आउट हुए हैं। रविंद्र जडेजा और अजिंक्य रहाणे और इशांत शर्मा 4-4 बार आउट हुए हैं। आकाशदीप, सरफराज खान, प्रसिद्ध कृष्णा,केएल राहुल, शार्दुल ठाकुर और वाशिंगटन सुंदर 3-3 बार बगैर खाता खोले पवेलियन लौटे।

पृथ्वी शॉ भी लिस्ट में शामिल

हर्षित राणा, श्रेयस अय्यर, कुलदीप यादव, शाहबाज नदीम, नितीश कुमार रेड्डी, ऋषभ पंत, रजत पाटीदार, बी साई सुदर्शन और रोहित शर्मा 2-2 बार बगैर खाता पवेलियन लौटे। मयंक अग्रवाल, ध्रुव जुरेल, अंशुल कम्बोज, मुकेश कुमार, करुण नायर, देवदत्त पडिक्कल, अक्षर पटेल और पृथ्वी शॉ 1-1 बार बगैर खाता खोले पवेलियन लौटे हैं।

WTC में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 10 बल्लेबाज

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में जो रूट ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। खास बात यह है कि उनके पहले किसी ने भी ऐसा नहीं किया था। वह अब WTC में 3000 रन बनाने वाले इकलौते कप्तान बन गए हैं। टॉप 10 की लिस्ट में रोहित शर्मा और विराट कोहली भी मौजूद हैं। पूरी खबर पढ़ें