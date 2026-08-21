वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत अगस्त 2019 में हुई थी। जसप्रीत बुमराह बीते 7 साल में सबसे ज्यादा बार टेस्ट में शून्य पर आउट होने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं। बुमराह 23 बार खाता खोले बगैर पवेलियन लौटे हैं। उनके साथी गेंदबाज मोहम्मद सिराज दूसरे नंबर पर हैं। वह 16 बार खाता नहीं खोल पाए हैं।
लिस्ट में तीसरे नंबर पर यशस्वी जायसवाल और संन्यास ले चुके विराट कोहली हैं। इन दोनों के अलावा मोहम्मद शमी भी 7 बार बगैर खाता खोले पवेलियन लौटे हैं। जायवाल का डेब्यू 2023 में हुआ था। इसके बाद सूची में यानी चौथे नंबर पर रविचंद्रन अश्विन और केएल राहुल हैं। दोनों 6-6 बार खाता नहीं खोल सके।
|बल्लेबाज
|Span
|Mat
|Inns
|NO
|Runs
|HS
|Ave
|SR
|0s
|जसप्रीत बुमराह
|2019-2025
|42
|63
|19
|334
|34*
|7.59
|45.07
|23
|मोहम्मद सिराज
|2020-2026
|47
|64
|27
|189
|22
|5.10
|38.88
|16
|यशस्वी जयसवाल
|2023-2026
|30
|56
|2
|2567
|214*
|47.53
|66.24
|7
|विराट कोहली
|2019-2025
|46
|79
|5
|2617
|254*
|35.36
|51.72
|7
|मोहम्मद शमी
|2019-2023
|24
|33
|10
|317
|56*
|13.78
|74.94
|7
|रविचंद्रन अश्विन
|2019-2024
|41
|58
|3
|1142
|113
|20.76
|53.99
|6
|चेतेश्वर पुजारा
|2019-2023
|35
|62
|3
|1769
|102*
|29.98
|39.00
|6
|शुभमन गिल
|2020-2026
|42
|76
|7
|2993
|269
|43.37
|61.73
|5
|उमेश यादव
|2019-2023
|16
|21
|6
|177
|31
|11.80
|73.75
|5
|रविंद्र जडेजा
|2019-2026
|49
|75
|12
|2632
|175*
|41.77
|51.26
|4
|अजिंक्य रहाणे
|2019-2023
|29
|49
|3
|1589
|115
|34.54
|47.16
|4
|इशांत शर्मा
|2019-2021
|15
|18
|4
|158
|57
|11.28
|44.25
|4
|आकाश दीप
|2024-2025
|10
|15
|1
|163
|66
|11.64
|53.79
|3
|सरफराज खान
|2024-2024
|6
|11
|1
|371
|150
|37.10
|74.94
|3
|प्रसिद्ध कृष्णा
|2023-2026
|8
|12
|5
|14
|5*
|2.00
|17.72
|3
|केएल राहुल
|2019-2026
|35
|65
|3
|2365
|137
|38.14
|48.11
|3
|शार्दुल ठाकुर
|2021-2025
|12
|20
|0
|373
|67
|18.65
|60.35
|3
|वॉशिंगटन सुंदर
|2021-2026
|18
|30
|9
|937
|101*
|44.61
|46.89
|3
|हर्षित राणा
|2024-2024
|2
|3
|0
|7
|7
|2.33
|35.00
|2
|श्रेयस अय्यर
|2021-2024
|14
|24
|2
|811
|105
|36.86
|63.01
|2
|कुलदीप यादव
|2021-2026
|13
|18
|4
|201
|40
|14.35
|25.76
|2
|शाहबाज नदीम
|2019-2021
|2
|3
|1
|1
|1*
|0.50
|3.33
|2
|नितीश कुमार रेड्डी
|2024-2025
|10
|16
|1
|396
|114
|26.40
|57.30
|2
|ऋषभ पंत
|2019-2026
|42
|74
|4
|2966
|146
|42.37
|74.31
|2
|रजत पाटीदार
|2024-2024
|3
|6
|0
|63
|32
|10.50
|38.41
|2
|बी साई सुदर्शन
|2025-2026
|7
|12
|0
|383
|87
|31.91
|43.32
|2
|रोहित शर्मा
|2019-2024
|40
|69
|3
|2716
|212
|41.15
|58.32
|2
|मयंक अग्रवाल
|2019-2022
|19
|33
|0
|1293
|243
|39.18
|53.71
|1
|ध्रुव जुरेल
|2024-2026
|11
|18
|2
|536
|125
|33.50
|57.88
|1
|अंशुल कम्बोज
|2025-2025
|1
|1
|0
|0
|0
|0.00
|0.00
|1
|मुकेश कुमार
|2023-2024
|3
|4
|3
|0
|0*
|0.00
|0.00
|1
|करुण नायर
|2025-2025
|4
|8
|0
|205
|57
|25.62
|52.56
|1
|देवदत्त पडिक्कल
|2024-2026
|3
|5
|0
|301
|167
|60.20
|59.96
|1
|अक्षर पटेल
|2021-2025
|15
|24
|4
|688
|84
|34.40
|53.04
|1
|पृथ्वी शॉ
|2020-2020
|3
|6
|0
|102
|54
|17.00
|71.83
|1
शुभमन गिल-उमेश यादव 5वें पर
भारत के वर्तमान कप्तान शुभमन गिल और उमेश यादव 5वें नंबर पर हैं। दोनों 5-5 बार शून्य पर आउट हुए हैं। रविंद्र जडेजा और अजिंक्य रहाणे और इशांत शर्मा 4-4 बार आउट हुए हैं। आकाशदीप, सरफराज खान, प्रसिद्ध कृष्णा,केएल राहुल, शार्दुल ठाकुर और वाशिंगटन सुंदर 3-3 बार बगैर खाता खोले पवेलियन लौटे।
पृथ्वी शॉ भी लिस्ट में शामिल
हर्षित राणा, श्रेयस अय्यर, कुलदीप यादव, शाहबाज नदीम, नितीश कुमार रेड्डी, ऋषभ पंत, रजत पाटीदार, बी साई सुदर्शन और रोहित शर्मा 2-2 बार बगैर खाता पवेलियन लौटे। मयंक अग्रवाल, ध्रुव जुरेल, अंशुल कम्बोज, मुकेश कुमार, करुण नायर, देवदत्त पडिक्कल, अक्षर पटेल और पृथ्वी शॉ 1-1 बार बगैर खाता खोले पवेलियन लौटे हैं।
WTC में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 10 बल्लेबाज
विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में जो रूट ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। खास बात यह है कि उनके पहले किसी ने भी ऐसा नहीं किया था। वह अब WTC में 3000 रन बनाने वाले इकलौते कप्तान बन गए हैं। टॉप 10 की लिस्ट में रोहित शर्मा और विराट कोहली भी मौजूद हैं। पूरी खबर पढ़ें।