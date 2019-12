टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली मैदान में अपने प्रदर्शन से तो करोड़ों दिलों पर राज करते ही हैं। लेकिन, मैदान के बाहर भी वो अक्सर कुछ ऐसा करते हैं जिससे साबित होता है कि वो एक बेहतर खिलाड़ी के साथ-साथ अच्छे इंसान भी हैं। ऐसा ही एक वीडियो उनका सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें कोहली क्रिसमस से पहले सेंटा क्लॉज बनकर एक शेल्टर होम में पहुंचे हैं। जहां उन्हें देखकर बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। उनका यह वीडियो स्टार स्पोर्ट्स ने शेयर किया है।

इस वीडियो में आप देख सकते हैं कुछ बच्चे अपनी-अपनी विश बता रहे हैं। अपने-अपने स्टार खिलाड़ियों के बारे में वो जिक्र कर रहे हैं। इसी बीच एक बच्चा कहता है कि उन्हें विराट कोहली बहुत पसंद हैं खासकर उनकी दाढ़ी बहुत अच्छी लगती है। इस दौरान बच्चे बैडमिंटन, फुटबॉल और डॉल किट जैसे खिलौनों की भी डिमांड करते नजर आ रहे हैं। बच्चों की इस खूबसूरत मांग को देखते हुए विराट भला कहां रुकने वाले हैं। इसके बाद वो सेंटा क्लॉज बनकर खुद उन बच्चों से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं।

Watch @imVKohli dress up as and bring a little Christmas cheer to the kids who cheer our sportspersons on, all year long!

This joyful season, let’s remember to spread the love. pic.twitter.com/VF8ltmDZPm

— Star Sports (@StarSportsIndia) December 20, 2019