विराट कोहली (Virat Kohli) क्रिकेट के मैदान पर ही सिर्फ नंबर वन नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर TOP पर हैं। ट्विटर इंडिया (Twitter India) की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक उन्होंने सोशल मीडिया पर भी काफी धूम मचाई है। वहीं, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से करीब 6 महीने से दूर महेंद्र सिंह धोनी भी महज 6 ट्वीट करने के बावजूद सोशल मीडिया पर छाए रहे। ट्विटर इंडिया ने यह रैंकिंग 1 जनवरी से 15 नवंबर 2019 के बीच किए ट्वीट्स के आधार पर तय की है। टॉप-10 में रहे भारतीय पुरुष खिलाड़ियों में सभी क्रिकेटर हैं।

आंकड़ों के मुताबिक, इस साल टॉप पर रहे भारतीय पुरुष खिला‌ड़ियों में विराट कोहली नंबर वन पर रहे। महेंद्र सिंह धोनी इस साल ट्विटर के टॉप-10 भारतीय पुरुष खिलाड़ियों में दूसरे नंबर पर हैं। धोनी का दूसरे नंबर पर होना सभी को हैरान करने वाला है, क्योंकि उन्होंने 2019 में अब तक सिर्फ 6 ट्वीट ही किए हैं। तीसरे नंबर पर भारतीय क्रिकेट टीम के उपकप्तान रोहित शर्मा का नाम है। ट्विटर के आंकड़ों के मुताबिक, इस साल इंग्लैंड में हुए आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप के दौरान हर जगह सिर्फ इसी सलामी बल्लेबाज के नाम की ही चर्चा थी। चौथे नंबर पर सचिन तेंदुलकर हैं।

वीरेंद्र सहवाग के के ट्वीट सबसे ज्यादा वायरल होते हैं। ट्वीट करने के अपने अलग अंदाज के कारण ही मुल्तान का सुल्तान आज भी ट्विटर पर काफी चर्चित शख्सियत है। वे सूची में 5वें नंबर पर हैं। हरभजन सिंह छठे नंबर पर हैं। वहीं, सातवें पर सिक्सर किंग युवराज सिंह, 8वें पर हार्दिक पंड्या, नौवें नंबर पर ‘सर’ रविंद्र जडेजा और 10वें नंबर पर जसप्रीत बुमराह हैं।

Twitter India के मुताबिक, विराट कोहली का महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) पर किया गया ट्वीट खेल से संबंधित सर्वाधिक रिट्वीट किया जाने वाला ट्वीट है। विराट कोहली ने इस साल 7 जुलाई को एमएस धोनी (MS Dhoni) के जन्मदिन पर ट्वीट कर उन्हें बधाई दी थी। उस ट्वीट में उन्होंने धोनी के साथ अपनी एक पुरानी तस्वीर शेयर की थी। विराट के इस ट्वीट को 45 हजार बार रिट्वीट किया गया। वहीं 4.13 लाख सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे लाइक किया।

विराट ने उस तस्वीर के कैप्शन में लिखा था, ‘माही भाई जन्मदिन की शुभकामनाएं। बहुत कम ही लोग भरोसे और सम्मान का मतलब समझते हैं। मैं खुश हूं कि कई वर्षों के साथ आपसे मेरी ऐसी ही दोस्ती है। आम हम सभी के लिए बड़े भाई जैसे हैं और जैसा कि मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं आप हमेशा मेरे कप्तान रहेंगे।’

Happy birthday mahi bhai @msdhoni. Very few people understand the meaning of trust and respect and I’m glad to have had the friendship I have with you for so many years. You’ve been a big brother to all of us and as I said before, you will always be my captain pic.twitter.com/Wxsf5fvH2m

— Virat Kohli (@imVkohli) July 7, 2019