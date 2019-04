विराट कोहली मौजूदा समय के सबसे शानदार क्रिकेटर हैं। यही वजह है कि हर क्रिकेट फैन उनसे मिलने की चाहत रखता है। लेकिन 5 साल पहले विराट कोहली इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर सारा टेलर से मिलने की चाहत रखते थे। इस बात का खुलासा सारा टेलर की साथी खिलाड़ी केट क्रोस ने किया है।

केट क्रोस ने ट्विटर पर फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, “5 साल पहले विराट कोहली तुमसे मिलना चाहते थे।” ट्वीट के साथ शेयर किए गए फोटो में विराट कोहली इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर सारा टेलर, केट क्रोस और एक अन्य महिला क्रिकेटर के साथ नजर आ रहे हैं। सारा ने इस ट्वीट का रिप्लाई करते हुए लिखा, “यह सबसे अजीब सुबह में से एक था जब मैंने सुबह 5 बजे नाश्ता किया था।” बता दें कि इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम की कई सदस्य विराट कोहली की बहुत बड़ी फैन हैं। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुछ साल पहले इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर डेनियल व्याट ने ट्विटर पर विराट को शादी के लिए प्रपोज किया था।

5 years ago since @imVkohli wanted to meet you @Sarah_Taylor30!! pic.twitter.com/dRi5XKcwqh

— Kate Cross (@katecross16) April 7, 2019