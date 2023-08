विराट कोहली ने अपनी सोशल मीडिया कमाई पर तोड़ी चुप्पी, वायरल हो रही जानकारी को बताया फर्जी

कई दिनों से मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि कोहली एक इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट का 11.45 करोड़ रुपए लेते हैं। कोहली ने इसे फर्जी बताया है।

विराट कोहली ने अपनी सोशल मीडिया कमाई को लेकर वायरल हो रही जानकारी पर चुप्पी तोड़ी है।

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली की इंस्टाग्राम कमाई को लेकर सामने आई जानकारी एकदम फर्जी निकली है। दरअसल, खुद विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी है। कोहली ने शनिवार को एक ट्वीट कर कहा कि मुझे जीवन में जो भी कुछ मिली है मैं उसके प्रति आभारी और ऋणी हूं, लेकिन सोशल मीडिया पर मेरी कमाई के बारे में जो खबरें चल रही हैं वह सच नहीं हैं। किया गया था यह दावा बता दें कि कुछ दिन से सोशल मीडिया पर एक जानकारी तेजी वायरल हो रही थी, जिसमें दावा किया गया गया था कि विराट कोहली इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डालने का 11.45 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। इंस्टाग्राम पर कोहली के 256 मिलियन फॉलोअर्स हैं। विराट ने ऐसी खबरों को अब सिरे से खारिज कर दिया है।

