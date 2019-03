भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई पांच मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान पर खेला गया। इस मैच में भले ही भारत हार गया हो लेकिन लोकल बॉय विराट कोहली ने अपने फैंस को निराश नहीं किया। इस मैच में विराट बल्ले से तो कुछ खास कर नहीं पाए लेकिन फील्डिंग के दौरान उन्होंने एक ऐसा कैच पकड़ा जिसे देख प्रशंसक उत्साहित हो गए। कोहली ने पहले शतक लगाकर बल्लेबाजी कर रहे ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा को आउट करने के लिए भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर एक्स्ट्रा कवर पर अच्छा कैच लपका। बाद में उन्होंने कुछ इसी अंदाज में रवींद्र जडेजा की गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल का कैच लपका और जश्न में डूब गए।

कोहली की इस शानदार फील्डिंग को देख दर्शक चिल्लाने लगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने दोनों कैच का वीडियो संकलित करने में ज्यादा समय नहीं लिया और इसे ट्विटर पर शेयर कर दिया। बीसीसीआई ने शेयर करते हुए लिखा “लाइव वायर @imkohli लाइट्स अप द फील्ड”

Live Wire @imVkohli lights up the field

The Indian captain was right on the money taking two back to back catches. Both right into his safe hands.

March 13, 2019