अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में विराट कोहली की शानदार उपलब्धियों को देखते हुए दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) ने फिरोजशाह कोटला मैदान का एक स्टैंड का नाम भारतीय कप्तान के नाम पर रखने का फैसला किया है। दिल्ली के दो अन्य पूर्व खिलाड़ियों बिशन सिंह बेदी और मोहिंदर अमरनाथ के भी कोटला में स्टैंड हैं, लेकिन उन्हें यह सम्मान संन्यास लेने के बाद मिला। कोहली सबसे युवा सक्रिय क्रिकेटर हैं, जिनके नाम पर स्टैंड का नाम रखकर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। डीडीसीए अध्यक्ष रजत शर्मा ने बयान में कहा, ‘विश्व कप में विराट कोहली के शानदार योगदान ने डीडीसीए को गौरवान्वित किया है। कई उपलब्धियां और कप्तानी में रेकॉर्ड बनाने के लिए हमें उन्हें सम्मानित करने में खुशी होगी।’

वीरेंदर सहवाग और अंजुम चोपड़ा दिल्ली के दो अन्य क्रिकेटर हैं, जिनके नाम पर कोटला में गेट हैं, जबकि हाल ऑफ फेम को पूर्व भारतीय कप्तान एमएके पटौदी का नाम दिया गया है। डीडीसीए के साथ ही भारतीय टीम के सदस्यों को 12 सितंबर को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में सम्मानित करेगा।

