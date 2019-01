मैकग्रा फाउंडेशन के लिये धन जुटाने में अपनी तरफ से मदद करते हुए भारतीय क्रिकेटरों ने शुक्रवार को यहां ग्लेन मैकग्रा को अपने हस्ताक्षर वाली गुलाबी टोपी प्रदान की। इस दिग्गज तेज गेंदबाज की पत्नी जेन की याद में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पूरी तरह से गुलाबी नजर आया। पिछले दस वर्षों से आस्ट्रेलिया मैकग्रा फाउंडेशन के लिये धन जुटाने के उद्देश्य से नये साल के शुरू में गुलाबी टेस्ट मैच का आयोजन कर रहा है। यह फाउंडेशन स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने और मदद करने से जुड़ा है।

इस सामाजिक कार्य के प्रति अपनी भागीदारी दिखाते हुए भारतीय कप्तान विराट कोहली ने अपने दस्तानों और पैड पर भी गुलाबी रंग की पट्टी लगायी है। मैकग्रा फाउंडेशन ने अपने ट्विटर पेज पर लिखा, ‘‘यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि भारतीय क्रिकेट टीम मैदान पर ही नहीं बल्कि मैदान के बाहर भी लाजवाब है। शानदार समर्थक।’’ मैकग्रा फाउंडेशन भारत और आस्ट्रेलिया के बीच चौथे टेस्ट मैच की समाप्ति से पहले तक अधिक से अधिक धनराशि इकट्ठा करना चाहता है।

So touching to see the #indiancricketteam being not just amazing on field, but also off. Fantastic supporters #pinktest #AUSvIND #cricketaustralia pic.twitter.com/iku3p4wN2g

— McGrath Foundation (@McGrathFdn) January 4, 2019