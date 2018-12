जब भी कोई खिलाड़ी मैदान में उतरता है तो उसको बस एक ही धुन होती है कि अपने प्रदर्शन से अपने देश का मान बढ़ाए और टीम को जीत दिलाए। साथ ही उनके इस सपने को हकीकत और उनके हौसलों को मजबूती देने के लिए भारी संख्या में दर्शक भी अपने इन चहेते खिलाड़ियों के अंदर जोश भरने के लिए स्टेडियम में पहुंचते हैं। उनके हर एक अच्छे प्रदर्शन पर अपने उत्साह से उन्हें और जुनूनी बनाते हैं और पल पल उनका साथ निभाते हैं। दरअसल खेल के मैदान में खिलाड़ियों का जज्बा और फैंस का साथ ही किसी मुकाबले को रोमांचक और दिलचस्प बनाता है। ऐसा ही एक मुकाबला देखने को मिला भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न के मैदान पर खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में भी जहां भारत ने 137 रनों की ऐतिहासिक जीत दर्ज कर अपने टेस्ट सफर की 15वीं फतेह की।

पराए देश में टीम इंडिया के इस प्रदर्शन को देखने के लिए भारी संख्या में समर्थकों का हुजूम था। वहीं, बॉक्सिंग डे के पहले और मेलबर्न में 37 साल बाद जब विराट सेना ने मैच जीता तो फैंस ने तो खुशी मनाई ही लेकिन टीम इंडिया ने भी अपने फैंस को निराश नहीं किया और उनका कुछ इस अंदाज में शुक्रिया अदा किया।

Thank you to all the fans for the Love and support! A special win at The MCG. Next stop – SCG #TeamIndia #AUSvIND pic.twitter.com/HR4FnnGEbA

— BCCI (@BCCI) December 30, 2018