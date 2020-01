टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली की फिटनेस का कोई जवाब ही नहीं। मैदान में चीते सी फुर्ती के साथ फील्डिंग हो या फिर विकेटों के बीच रनिंग। इस खिलाड़ी की तेजी बेमिसाल है। ऐसा ही एक वाकया ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले गए तीसरे वनडे मैच में बेगलुरू में भी देखने को मिला। जहां विराट कोहली ने हवा में छलांग लगाते हुए एक शानदार कैच लपका और भारत को सफलता दिलाई। विराट कोहली का यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।

दरअसल, हुआ यूं कि पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम के दोनों सलामी बल्लेबाज जल्दी ही आउट हो गए। लेकिन, इसके बाद स्मिथ और लाबुशाने ने एक साझेदारी बनाई जो भारत के लिए खतरनाक बनती दिख रही थी। लेकिन, इसी बीच जडेजा की गेंद पर कोहली ने लाबुशाने का हवा में छलांग लगाते हुए कैच लपक लिया।

यह वाकया 32वें ओवर का है और उस वक्त लाबुशाने 54 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। इस कैच को देखकर लाबुशाने और जडेजा दोनों ही हैरान दिखे। जडेजा ने तो कोहली को गोद में उठा लिया जबकि कोहली ने भी टोपी को नीचे झुकाते हुए फैंस और ड्रेसिंग रूम का शुक्रिया अदा किया। इसके बाद विराट कोहली ने बल्ले से भी दम दिखाया और 89 रनों की पारी खेली।

This surely has to be @imVkohli‘s wicket!#BattleOfEquals #INDvAUS pic.twitter.com/uwD1FHumhq

