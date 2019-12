तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया को 8 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके चलते अब तीन मैचों की सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ गई है। इस मुकाबले में भारतीय टीम की गेंदबाजी सवालों के घेरे में रही लेकिन, कप्तान कोहली के एक कैच ने सभी को हैरान कर दिया। उनके इस कैच का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

171 रनों का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम के सलामी बल्लेबाज हेटमायर और सिमंस ने कमाल की शुरुआत की और भारतीय गेंदबाजों की जमकर खैर ली। 73 के स्कोर पर मेहमान टीम को पहला झटका लगा। इसके बाद 112 के स्कोर पर जब हेटमायर खतरनाक अंदाज में दिख रहे थे तो जडेजा की गेंद पर कोहली ने एक हैरतअंगेज कैच लपककर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाया। वींद्र जडेजा की गेंद पर कप्तान कोहली ने बाउंडरी लाइन के पास डाइव लगाकर शानदार कैच पकड़ा।

VirAt kohli is taking the uncredibAl cAtch but today is very bad feeling becose IndiA losiNg the second t20 match# pic.twitter.com/Mveo1mHHcG

— ಪ್ರದೀಪ್ ಮುದೇನೂರ್… (@9c2MI3pl2RQUZuv) December 8, 2019