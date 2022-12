Goodbye 2022: पाकिस्तान के खिलाफ ट्रोल होकर भी अर्शदीप सिंह बने बेस्ट परफॉर्मर, इस साल इन 5 भारतीय क्रिकेटर्स का प्रदर्शन भी रहा कमाल

5 Best Performer For Indian Team In 2022: साल 2022 में भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड को उसके घर में हराने में सफल रही, लेकिन उसे टी20 विश्व कप और एशिया कप से बाहर होने का झटका भी लगा।

टीम इंडिया ने साल 2022 में 7 टेस्ट, 24 एकदिवसीय और 40 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले। (सोर्स- ट्विटर/Indian Cricket Team)

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram